أحمد مطيع: تأييد كل القوانين الداعمة للحق والإصلاح

14 مارس 2021 | | أكد النائب د.احمد مطيع العازمي على تأييده لكل القوانين الداعمة للحق والمؤيدة للإصلاح، معلنا من جهة اخرى دعمه الكامل للاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء.

وقال مطيع في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ” سأعمل على إقرار كل الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وإقرار قانون مخاصمة القضاء”.

وأضاف “أعلن دعمي الكامل للاستجواب المقدم من النائب محمد المطير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والذي سيتبناه النائب حمدان العازمي نيابة عن الداهوم، مؤكدا أنه سيتحدث مؤيدا للاستجواب.

مشددا انه “سيكون من أول المدافعين عن المواطنين”.

وبين عدم اعتراضه على حكم المحكمة الدستورية بشأن إبطال عضوية الداهوم قائلا “نحترم القضاء ونقول الحمد لله على كل حال، ونؤكد على ان كل نائب شريف سيسلك نفس النهج الإصلاحي الذي اتبعه الأخ الداهوم الذي نقول له إن الكويت كلها حزينة اليوم” .(إع)