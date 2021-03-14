أرسنال يهزم توتنهام.. ولاميلا “البطل والشرير”

نجح أرسنال في التعافي من تأخره أمام ضيفه توتنهام هوتسبير، بهدف إيريك لاميلا، ليحقق فوزا مستحقا 2-1 في قمة شمال لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وعادل مارتن أوديجارد النتيجة لأرسنال بعد أن اصطدمت محاولته بلاعب من توتنهام، لتدخل الشباك قبل الاستراحة، وسجل ألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء، ليحقق أرسنال أول انتصار في 6 محاولات أمام غريمه اللدود.

ولعب لاميلا دور البطل والشرير في هذه الهزيمة، بعد أن سجل هدفا بطريقة “رابونا”، ليضع توتنهام في المقدمة على عكس سير اللعب بعد 33 دقيقة، على استاد الإمارات، وهو واحد من أجمل الأهداف في مواجهات الفريقين.

لكن اللاعب الأرجنتيني، الذي حل بدلا من سون هيونغ-مين المصاب، تعرض للطرد في الدقيقة 76 بسبب الاعتداء على كيران تيرني.

وأهدر الفريق الزائر فرصة كبيرة لتعزيز آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبعد طرد لاميلا، ضغط توتنهام بعشرة لاعبين، وألغي هدف لهاري كين بسبب التسلل، قبل أن يسدد اللاعب ذاته في القائم من ركلة حرة.

ولا يزال توتنهام دون أي انتصار في الدوري في ضيافة أرسنال منذ 2010، وتركته الهزيمة في المركز السابع متأخرا بست نقاط عن تشيلسي الرابع. واستمر أرسنال عاشرا برصيد 41 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن توتنهام.

وعادل مارتن أوديجارد النتيجة لأرسنال بعد أن اصطدمت محاولته بلاعب من توتنهام، لتدخل الشباك قبل الاستراحة، وسجل ألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء، ليحقق أرسنال أول انتصار في 6 محاولات أمام غريمه اللدود.

ولعب لاميلا دور البطل والشرير في هذه الهزيمة، بعد أن سجل هدفا بطريقة “رابونا”، ليضع توتنهام في المقدمة على عكس سير اللعب بعد 33 دقيقة، على استاد الإمارات، وهو واحد من أجمل الأهداف في مواجهات الفريقين.

لكن اللاعب الأرجنتيني، الذي حل بدلا من سون هيونغ-مين المصاب، تعرض للطرد في الدقيقة 76 بسبب الاعتداء على كيران تيرني.

وأهدر الفريق الزائر فرصة كبيرة لتعزيز آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبعد طرد لاميلا، ضغط توتنهام بعشرة لاعبين، وألغي هدف لهاري كين بسبب التسلل، قبل أن يسدد اللاعب ذاته في القائم من ركلة حرة.

ولا يزال توتنهام دون أي انتصار في الدوري في ضيافة أرسنال منذ 2010، وتركته الهزيمة في المركز السابع متأخرا بست نقاط عن تشيلسي الرابع. واستمر أرسنال عاشرا برصيد 41 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن توتنهام.