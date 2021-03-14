العرو: أدعم اقتراح إنهاء تفويض (الدستورية) بالنظر في صحة العضوية النيابية

14 مارس 2021 | | أكد النائب مبارك العرو أهمية عودة حق النظر في صحة العضوية النيابية إلى مجلس الأمة، وإنهاء التفويض الذي منح المحكمة الدستورية النظر في هذه المسألة.

وقال العرو في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة “كنت قد تقدمت بمقترح قانون لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، واليوم سنذهب إلى أبعد من ذلك بكثير بدعم مقترح النائب عبدالعزيز الصقعبي بسحب تفويض المحكمة الدستورية فيما يخص صحة العضوية” .

وأضاف “نحترم السلطة القضائية وكل ما يصدر منها من قرارات ونحتفظ بحقنا بنقد هذه القرارات، وكنا نتمنى عدم تطبيق أي قانون بأثر رجعي “.

واعتبر العرو أن “الداهوم كان يمثل منهجا سياسيا يحتذى به لكل من يحارب الفساد” ، مضيفا “إن النهج باق لكل من أراد الإصلاح في هذا البلد”.(ع.إ)(أ.غ)