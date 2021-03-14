رياضة

ريال مدريد ينجو من فخ إلتشي بثنائية متأخرة من بنزيمة

منذ ساعة واحدة
2 أقل من دقيقة

أنقذ كريم بنزيمة ريال مدريد مجددا بتسجيل هدفين متأخرين لينتزع الفوز 2-1 من ضيفه إلتشي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم .

تقدم إلتشي بهدف مفاجئ بعد مرور ساعة من ضربة رأس داني كالبو واصطدمت الكرة بالعارضة قبل أن تتجاوز خط المرمى بعد مطالبات من الفريقين بالحصول على ركلة جزاء.

ودفع المدرب زين الدين زيدان بثنائي الوسط توني كروس ولوكا مودريتش بعد التأخر فورا وأتت التغييرات بثمارها حين مرر كروس ركلة ركنية قصيرة إلى مودريتش وأرسل اللاعب الكرواتي الكرة إلى بنزيمة الذي بالكاد قفز ليدرك برأسه التعادل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 73.

وخطف بنزيمة، الذي منح ريال التعادل 1-1 مع مضيفه المتصدر أتليتيكو مدريد بهدف متأخر الأسبوع الماضي، هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

تقدم إلتشي بهدف مفاجئ بعد مرور ساعة من ضربة رأس داني كالبو واصطدمت الكرة بالعارضة قبل أن تتجاوز خط المرمى بعد مطالبات من الفريقين بالحصول على ركلة جزاء.

ودفع المدرب زين الدين زيدان بثنائي الوسط توني كروس ولوكا مودريتش بعد التأخر فورا وأتت التغييرات بثمارها حين مرر كروس ركلة ركنية قصيرة إلى مودريتش وأرسل اللاعب الكرواتي الكرة إلى بنزيمة الذي بالكاد قفز ليدرك برأسه التعادل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 73.

وخطف بنزيمة، الذي منح ريال التعادل 1-1 مع مضيفه المتصدر أتليتيكو مدريد بهدف متأخر الأسبوع الماضي، هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

الوسوم

مقالات ذات صلة

رسمياً.. السعودية على روزنامة فورمولا 1

نوفمبر 5, 2020

إبرا: هذا ما يحتاجه ميلان لاستعادة لقب الكالتشيو

ديسمبر 15, 2020

ريال مدريد يسقط إنتر ميلانو.. وكونتي في موقف صعب

نوفمبر 26, 2020

مدرب بايرن ميونيخ: الآن تبدأ “الرحلة اللطيفة”

فبراير 6, 2021
زر الذهاب إلى الأعلى