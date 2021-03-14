صالح المطيري: نحترم صلاحيات كل السلطات في الدولة ونرفض التداخل فيما بينها

14 مارس 2021 | | أكد النائب د. صالح المطيري احترامه جميع السلطات الموجودة في الدولة وتقديره لصلاحياتها، مشيرا إلى أن “التداخل ما بين السطات مرفوض بشكل قاطع” .

واعتبر المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن تعديل قانون المحكمة الدستورية، وإعادة النظر في تشكيلها وصلاحياتها، أصبح أمرا ضروريا“.

وأكد المطيري إيمانه بأن “ما حصل اليوم لا يمت للعمل السياسي الديمقراطي في الكويت بتاتا وإنما ما يحصل هو بسبب ترسيخ قانون المسيء” معتبرا أنه “قانون مسيء في حد ذاته” .

وقال ” صوت الحق يعلى ولا يعلى عليه ، وعندما يذهب داهوم أو مسلم أو فيصل أو سين من الناس ، فإن هناك رجالا عاهدوا الله وسوف يبرون بما عاهدوا عليه وسوف يكونون سدا منيعا لحماية الأمة”.

واعتبر المطيري أن “النهج الداعم لمد يد التعاون للحكومة قد تأثر بسبب النهج الحكومي”، مضيفا ” لن نصبر على هذا الأمر وسوف نحاسبكم ولن نتوانى بعد الجلسة الأولى وخلالها أن نقدم يد المحاسبة قبل يد التعاون حتى نيل جميع الحقوق”.(إع)(أ.غ)