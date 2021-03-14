كومان “سعيد”.. ويشيد بمسي عشية “الرقم الأسطوري”

اعتبر مدرب برشلونة، رونالد كومان، أن فريقه بات يشعر بالدافع والحماس بالتطور الذي يشهده، ولا ينشغل بتعثر منافسيه على اللقب، حيث يسعى للفوز على ضيفه ويسكا، الاثنين، لتضييق الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر إلى أربع نقاط.

وقال كومان في مؤتمر صحفي الأحد “لا يجب أن نضحك على تعثر الآخرين. ينبغي الانشغال بأنفسنا والتركيز على الفوز غدا. الفريق يشعر بالحماس والدافعية حاليا. لا يرجع الأمر لنتائج المنافسين لكنه بسبب نتائجنا الجيدة”.

وتابع “نلعب بطاقة كبيرة وحالة الفريق البدنية رائعة لكننا سنواجه مباراة صعبة غدا. ربما يكون ويسكا الأخير في الترتيب لكنه سيسعى لوضعنا تحت ضغط ويجب أن نكون في قمة تركيزنا”.

وتعادل أتلتيكو سلبيا مع مضيفه خيتافي السبت، وفقد 11 نقطة في آخر ثماني مباريات، بينما فاز برشلونة في سبع من آخر ثماني مباريات.

ويحتل فريق المدرب كومان المركز الثالث خلف ريال مدريد الثاني، لكنه سيتخطى غريمه حال الفوز على ويسكا متذيل الترتيب.

وخرج العملاق الكتالوني من دوري أبطال أوروبا برأس مرفوعة بعد تعادل يوم الأربعاء مع باريس سان جرمان، ويمكنه الآن التركيز على الثنائية المحلية بعد أن حجز مكانه في نهائي كأس ملك إسبانيا الشهر المقبل أمام أتلتيك بيلباو.

وبعد أن حقق 13 انتصارا في 16 مباراة بالدوري وصل برشلونة إلى أفضل مستوياته.

وقال كومان “من خلال خبرتنا الطويلة نعلم انه ليس من السهل المحافظة على هذا المستوى في ظل هذه المنافسة القوية. الشمس مشرقة اليوم، لكن قد تسقط الأمطار غدا”.

وستكون مباراة الغد مناسبة تاريخية أخرى للنجم ليونيل ميسي الذي سيعادل سجل تشافي هرنانديز بخوض 767 مباراة في كل المسابقات مع برشلونة، مما يعني أنه سيصبح قريبا جدا أكثر لاعب مثل برشلونة على مر العصور، إضافة إلى هداف الفريق التاريخي وأكثر لاعب تتويجا بالألقاب.

وأضاف كومان “اقتراب ميسي من معادلة رقم تشافي في عدد المباريات مع النادي شيء لا يصدق. لكن دعونا نسترجع كل الأهداف التي سجلها والألقاب التي حصدها. كل شيء فعله هنا كان رائعا وتاريخيا”.

وقال كومان في مؤتمر صحفي الأحد “لا يجب أن نضحك على تعثر الآخرين. ينبغي الانشغال بأنفسنا والتركيز على الفوز غدا. الفريق يشعر بالحماس والدافعية حاليا. لا يرجع الأمر لنتائج المنافسين لكنه بسبب نتائجنا الجيدة”.

وتابع “نلعب بطاقة كبيرة وحالة الفريق البدنية رائعة لكننا سنواجه مباراة صعبة غدا. ربما يكون ويسكا الأخير في الترتيب لكنه سيسعى لوضعنا تحت ضغط ويجب أن نكون في قمة تركيزنا”.

وتعادل أتلتيكو سلبيا مع مضيفه خيتافي السبت، وفقد 11 نقطة في آخر ثماني مباريات، بينما فاز برشلونة في سبع من آخر ثماني مباريات.

ويحتل فريق المدرب كومان المركز الثالث خلف ريال مدريد الثاني، لكنه سيتخطى غريمه حال الفوز على ويسكا متذيل الترتيب.

وخرج العملاق الكتالوني من دوري أبطال أوروبا برأس مرفوعة بعد تعادل يوم الأربعاء مع باريس سان جرمان، ويمكنه الآن التركيز على الثنائية المحلية بعد أن حجز مكانه في نهائي كأس ملك إسبانيا الشهر المقبل أمام أتلتيك بيلباو.

وبعد أن حقق 13 انتصارا في 16 مباراة بالدوري وصل برشلونة إلى أفضل مستوياته.

وقال كومان “من خلال خبرتنا الطويلة نعلم انه ليس من السهل المحافظة على هذا المستوى في ظل هذه المنافسة القوية. الشمس مشرقة اليوم، لكن قد تسقط الأمطار غدا”.

وستكون مباراة الغد مناسبة تاريخية أخرى للنجم ليونيل ميسي الذي سيعادل سجل تشافي هرنانديز بخوض 767 مباراة في كل المسابقات مع برشلونة، مما يعني أنه سيصبح قريبا جدا أكثر لاعب مثل برشلونة على مر العصور، إضافة إلى هداف الفريق التاريخي وأكثر لاعب تتويجا بالألقاب.

وأضاف كومان “اقتراب ميسي من معادلة رقم تشافي في عدد المباريات مع النادي شيء لا يصدق. لكن دعونا نسترجع كل الأهداف التي سجلها والألقاب التي حصدها. كل شيء فعله هنا كان رائعا وتاريخيا”.