هدف دوسون العكسي يمنح يونايتد الفوز على وست هام

مدد مانشستر يونايتد سجله الخالي من الهزائم في كل المسابقات إلى 13 مباراة متتالية بعد أن سجل كريج دوسون لاعب وست هام هدفا بالخطأ في مرماه في الشوط الثاني ليمنح يونايتد الفوز 1-صفر على ملعبه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم يونايتد للمركز الثاني برصيد 57 نقطة من 29 مباراة متأخرا بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب مباراة أكثر بينما استمر وست هام في المركز الخامس برصيد 48 نقطة من 28 مباراة متأخرا بثلاث نقاط خلف تشيلسي الرابع وله مباراة مؤجلة. وحرم إطار المرمى يونايتد مرتين من التسجيل كما تصدى الحارس أوكاش فابيانسكي للعديد من الفرص الخطيرة لكن يونايتد حسم الفوز حين وضع دوسون الكرة في شباك فريقه بعد ركلة ركنية من برونو فرنانديز في الدقيقة 53.

وأنقذ فابيانسكي تسديدة ميسون غرينوود لتصطدم بالقائم في الشوط الأول. وبعد أن تقدم أصحاب الضيافة تصدى حارس وست هام لتسديدة خطيرة من فرنانديز.

وسدد جرينوود في إطار المرمى مجددا بعدما ركض من نصف ملعبه في الدقيقة 76 حيث حاول أصحاب الضيافة استغلال اندفاع وست هام للأمام للتعويض.

ولم يشكل وست هام خطورة تذكر على يونايتد الذي افتقد ثنائي الهجوم المصاب إدينسون كافاني وأنطوني مارسيال.

وتقدم يونايتد للمركز الثاني برصيد 57 نقطة من 29 مباراة متأخرا بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب مباراة أكثر بينما استمر وست هام في المركز الخامس برصيد 48 نقطة من 28 مباراة متأخرا بثلاث نقاط خلف تشيلسي الرابع وله مباراة مؤجلة. وحرم إطار المرمى يونايتد مرتين من التسجيل كما تصدى الحارس أوكاش فابيانسكي للعديد من الفرص الخطيرة لكن يونايتد حسم الفوز حين وضع دوسون الكرة في شباك فريقه بعد ركلة ركنية من برونو فرنانديز في الدقيقة 53.

وأنقذ فابيانسكي تسديدة ميسون غرينوود لتصطدم بالقائم في الشوط الأول. وبعد أن تقدم أصحاب الضيافة تصدى حارس وست هام لتسديدة خطيرة من فرنانديز.

وسدد جرينوود في إطار المرمى مجددا بعدما ركض من نصف ملعبه في الدقيقة 76 حيث حاول أصحاب الضيافة استغلال اندفاع وست هام للأمام للتعويض.

ولم يشكل وست هام خطورة تذكر على يونايتد الذي افتقد ثنائي الهجوم المصاب إدينسون كافاني وأنطوني مارسيال.