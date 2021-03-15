الفضالة: حكم الدستورية واجب التطبيق.. والأولوية التشريعية للاستحقاقات المتفق عليها بين جميع النواب

15 مارس 2021 | | طالب النائب يوسف الفضالة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بإعلان خلو مقعد د. بدر الداهوم في أول جلسة مقبلة تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، مطالبا بمنح الأولوية التشريعية للاستحقاقات المتفق عليها بين جميع النواب.

وقال الفضالة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن “الحكم صادر من أعلى درجة في المحاكم الكويتية ممثلة بالمحكمة الدستورية وهو واجب التطبيق”، مضيفا “بغض النظر عن أي آراء قانونية يجب إعلان خلو المقعد”.

وبين أنه “في المجلس الماضي تقدمت بتعديل على المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي أبطلتها المحكمة الدستورية ولم تتم الموافقة عليه وترك الأمر من دون وجود نص قانوني ينظمه”.

واستغرب الفضالة ردود أفعال مجموعة من النواب ومطالبتهم بتعديل قانون حرمان المسيء بأول جلسة مقبلة، منوها إلى وجود مطالبات سابقة بتعديل القانون في دور الانعقاد الأول من المجلس الماضي، بعدها لم يتحرك هذا الموضوع حتى نهاية الفصل التشريعي.

وأكد الفضالة أنه “من غير المقبول التعامل مع هذه القوانين من خلال ردود أفعال، لاسيما أن هناك أولويات واستحقاقات أخرى متفق عليها من جميع النواب مثل تعديل القانون الانتخاب وغيرها من القوانين المعلن عنها.

وأعرب عن اعتقاده بأن الاستحقاقات التي يجب أن تتم بأول جلسة منها ما يتعلق بوضع وشرح خطة حكومية لعودة النظام التعليمي، كاشفا عن أنه سيتقدم بطلب بهذا الشأن.

وقال الفضالة إن ” النواب دائما يعيبون على الحكومة أنها تتعامل مع بعض القضايا بردود الأفعال وبالتالي لا يمكن أن يسلك النواب نفس السلوك” ، مبينا أنه لا يتفق مع البيان الصادر من قبل مجموعة من النواب والذي جعل تعديل قانون المسيء أولوية يجب أن تناقش في أول جلسة.(إع)(أ.غ)