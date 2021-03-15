المطيري: وجهت أسئلة برلمانية بشأن تظلمات عدد من موظفي (التربية) وآلية توزيع القسائم والحيازات

15 مارس 2021 | | أعلن النائب د. صالح المطيري عن تقدمه بأسئلة برلمانية بشأن تظلمات عدد من موظفي وزارة التربية، وبخصوص آلية توزيع القسائم الزراعية والحيازات.

وقال المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه تقدم بأسئلة إلى وزير التربية د. علي المضف نظرا لكثرة التظلمات المرفوعة من موظفي التربية من بعض القرارات الصادرة من الوزارة.

وبين أن الأسئلة تتناول عدد التظلمات والقرارات القانونية التي صدرت بعد تشكيل لجان للنظر بالتظلمات، وهل تم تنفيذ هذه القرارات وما هي الأسباب التي تمنع تنفيذ هذه القرارات؟.

وشدد على أن الأسئلة تهدف لكشف الحقائق ومكامن الخلل بالوزارة، مؤكدا أنه سيتدرج بالأسئلة وبالمحاسبة إلى أن يصل للاستجواب لو تطلب الامر ذلك.

كما طالب المطيري وزير التربية بمتابعة الوكلاء والقياديين في وزارته والمسؤولين الذين يتصرفوا بطريقة مجحفة تجاه موظفيهم.

من جانب آخر أعلن المطيري عن تقدمه بمجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزير الدولة لشؤون البلدية بخصوص الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

وأوضح أن الأسئلة تتناول بشكل تفصيلي ودقيق عن الخلل الكبير في آلية توزيع القسائم الزراعية والحيوانية والأمن الغذائي والحيازات المتكاملة.

وأكد أن الأسئلة ستكون بوابة لتعديل اعوجاج موجود في الهيئة، معربا عن ثقته بأن القياديين الاصلاحيين في الهيئة سيقدمون المعلومات الكافية للوزير وطريقة تصويب الأخطاء التي حصلت في السابق.

وأعرب المطيري عن شكره وتقديره لكل إنسان مخلص بالبلد يقدم المعلومات من أجل تعديل الاعوجاج الحاصل في بعض المؤسسات.(ع.إ)