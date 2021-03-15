حمدان العازمي: قدمت طلبا للانضمام إلى استجواب النائب محمد المطير لسمو رئيس الوزراء

15 مارس 2021 | | أعلن النائب حمدان العازمي عن تقدمه بطلب للانضمام الى الاستجواب المقدم من النائب محمد المطير لسمو رئيس الوزراء بدلاً من د. بدر الداهوم .

واعتبر العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنها خطوة مستحقة وواجبة عليه كنائب خاصة في هذه الظروف، مؤكداً أن الاستجواب مستحق.

ورأى أن الحكومة فشلت سياسيا وفي تنمية البلد واخلاقياً بإحالة رموز سياسية ونواب ومواطنين إلى النيابة العامة.

وأكد أن عدم التعاون مع الحكومة هو مطلب مستحق لأنها أوصلت الجميع إلى نفق مظلم، معتبراً أن الحكومة ضعيفة وغير قادرة على ادارة البلد وهو ما تبين من خلال الأمور التي حدثت.

وطالب بإلغاء أو تعديل قانون المسيء، لافتاً إلى أنه سبق وأن تقدم باقتراح في سبتمبر الماضي لإلغاء هذا القانون، ووقع على اقتراحات قدمها نواب لإلغائه أو تعديل بعض مواده .

وأشار إلى أنه تقدم من قبل باقتراح خاص بالمحكمة الدستورية على ان تختص بتفسير القوانين دون أن تتدخل في اسقاط عضوية النائب لأن مجلس الامة هو من المفترض أن يختص بذلك.

وأكد العازمي التزامه ببيان ال ٢٨ نائباً الخاص بشطب النائب د. بدر الداهوم معلناً تضامنه مع ما جاء فيه.

وأوضح أنه سوف يحضر جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء إن تمت مناقشته دون أن يحضر القسم، لافتاً إلى أنه سيخرج من القاعة على أن يعود بعد القسم لان هناك احتمال لصعود رئيس الحكومة المنصة.

وقال العازمي “اتفق مع رئيس الوزراء في رفض السرية او الدستورية او الاحالة الى التشريعية، وعليه أطالب سموه بالصعود إلى المنصة وتفنيد محاور الاستجواب.(ع.إ)