فولكسفاغن تستغني عن 4000 وظيفة بمصانعها بألمانيا

قالت مصادر بشركة فولكسفاغن لصناعة السيارات إن الشركة تعتزم الاستغناء عن أربعة آلاف من العاملين في مصانعها بألمانيا من خلال عرض التقاعد المبكر أو الجزئي على الموظفين الأكبر سنا في خطوة قد تتكلف مئات من الملايين من اليورو.

وقالت الشركة في بيان إنها اتفقت مع مجلس العاملين على خطة تتيح التقاعد الجزئي لمواليد 1964 والتقاعد المبكر للمواليد من عام 1956 إلى عام 1960.

وأضافت الشركة أنها تتوقع أن يختار 900 عامل التقاعد المبكر، بينما قد يختار عدد قليل التقاعد الجزئي دون إعطاء رقم دقيق.

وقال مصدران بالشركة لرويترز إنه سيتم الاستغناء عما يتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف عامل، على أن يتم تنفيذ البرنامج في ستة مصانع ألمانية تابعة لفولكسفاغن والتي يعمل بها حاليا نحو 120 ألف شخص.

وقالت صحيفة هاندلسبلات، التي تحدثت عن الخطة في وقت سابق الأحد، إن الشركة ستستغني عن خمسة آلاف عامل.

ورفضت فولكسفاغن التعليق على التكلفة، والتي ستعتمد على عدد الموظفين الذين يقبلون العرض. وقدر مصدر المبلغ بنحو 500 مليون يورو (598 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان إنها اتفقت مع مجلس العاملين على خطة تتيح التقاعد الجزئي لمواليد 1964 والتقاعد المبكر للمواليد من عام 1956 إلى عام 1960.

وأضافت الشركة أنها تتوقع أن يختار 900 عامل التقاعد المبكر، بينما قد يختار عدد قليل التقاعد الجزئي دون إعطاء رقم دقيق.

وقال مصدران بالشركة لرويترز إنه سيتم الاستغناء عما يتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف عامل، على أن يتم تنفيذ البرنامج في ستة مصانع ألمانية تابعة لفولكسفاغن والتي يعمل بها حاليا نحو 120 ألف شخص.

وقالت صحيفة هاندلسبلات، التي تحدثت عن الخطة في وقت سابق الأحد، إن الشركة ستستغني عن خمسة آلاف عامل.

ورفضت فولكسفاغن التعليق على التكلفة، والتي ستعتمد على عدد الموظفين الذين يقبلون العرض. وقدر مصدر المبلغ بنحو 500 مليون يورو (598 مليون دولار).