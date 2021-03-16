انهيار قياسي جديد لليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي

سجلت الليرة اللبنانية، الثلاثاء، هبوطا جديدا أمام الدولار الأميركي، لتبلغ بذلك أدنى مستوى لها في تاريخها، بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وبلغ سعر الليرة أمام الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء في السوق السوداء 14500 ليرة للدولار الواحد، وهو هبوط غير مسبوق للعملة اللبنانية المحلية.

وبذلك يرتفع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى 5 آلاف ليرة في غضون 10 أيام فقط، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية، والتأزم السياسي في لبنان.

وعاش لبنان الأسبوع الماضي على وقع احتجاجات شهدت إغلاق العديد من الطرقات الرئيسية في العاصمة بيروت، كما تخللها اشتباكات مع قوات الأمن في محيط البرلمان اللبناني.

ويأتي انهيار الليرة اللبنانية في ظل فشل الزعماء السياسيين في البلاد بالاتفاق على خطة إنقاذ تخرج البلاد من ازماتها المحتدمة منذ العام 2019.

وأدى هبوط العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية الرئيسية، من بينها الحبوب، إلى حوالي ثلاثة أضعاف، الأمر الذي حال دون تمكن الكثيرين من شرائها.

تجدر الإشارة إلى أن السعر الرسمي للدولار الواحد هو 1500 ليرة لبنانية، أما السعر على منصة مصرف لبنان فهو 3900 ليرة للدولار الواحد.

وبلغ سعر الليرة أمام الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء في السوق السوداء 14500 ليرة للدولار الواحد، وهو هبوط غير مسبوق للعملة اللبنانية المحلية.

وبذلك يرتفع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى 5 آلاف ليرة في غضون 10 أيام فقط، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية، والتأزم السياسي في لبنان.

وعاش لبنان الأسبوع الماضي على وقع احتجاجات شهدت إغلاق العديد من الطرقات الرئيسية في العاصمة بيروت، كما تخللها اشتباكات مع قوات الأمن في محيط البرلمان اللبناني.

ويأتي انهيار الليرة اللبنانية في ظل فشل الزعماء السياسيين في البلاد بالاتفاق على خطة إنقاذ تخرج البلاد من ازماتها المحتدمة منذ العام 2019.

وأدى هبوط العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية الرئيسية، من بينها الحبوب، إلى حوالي ثلاثة أضعاف، الأمر الذي حال دون تمكن الكثيرين من شرائها.

تجدر الإشارة إلى أن السعر الرسمي للدولار الواحد هو 1500 ليرة لبنانية، أما السعر على منصة مصرف لبنان فهو 3900 ليرة للدولار الواحد.