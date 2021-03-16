“خبر كاذب” يثير القلق بين جماهير ريال مدريد

أعلن ريال مدريد الإسباني، حامل لقب الدوري الإسباني، الثلاثاء، أنه فتح تحقيقا بعدما نشر حساب النادي على تويتر تقريرا طبيا خاطئا عن إصابة لاعبه البرازيلي رودريغو.

وكان الخبر بمثابة إعادة لبيان النادي السابق عن تفاصيل إصابة اللاعب في الفخذ خلال ديسمبر، لكن بتاريخ الثلاثاء.

وأكد متحدث باسم ريال مدريد أن رودريغو غير مصاب، وأنه سيكون جاهزا لمواجهة أتالانتا في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق الثلاثاء، كما أكد أن النادي يحقق فيما حدث.

وذكرت صحيفة ماركا أن موقع ريال مدريد وحساب تويتر تعرضا للقرصنة، وأكدت أن اللاعب لم يكن يعرف شيئا عن التقرير عندما أبلغه والده بالأمر، حيث كان نائما وقت نشر البيان الخاطئ.

وعاد رودريغو مؤخرا من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب لحوالي شهرين ونصف الشهر.

وشارك اللاعب البالغ عمره 20 عاما كبديل خلال مباراة انتهت بالفوز 2-1 على إلتشي في الدوري الإسباني السبت.

وفاز ريال مدريد 1-صفر على أتالانتا ذهابا، لكنه سيبقى دون إيدن هازارد الذي تعرض لانتكاسة وأصيب مجددا الاثنين.

وكان الخبر بمثابة إعادة لبيان النادي السابق عن تفاصيل إصابة اللاعب في الفخذ خلال ديسمبر، لكن بتاريخ الثلاثاء.

وأكد متحدث باسم ريال مدريد أن رودريغو غير مصاب، وأنه سيكون جاهزا لمواجهة أتالانتا في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق الثلاثاء، كما أكد أن النادي يحقق فيما حدث.

وذكرت صحيفة ماركا أن موقع ريال مدريد وحساب تويتر تعرضا للقرصنة، وأكدت أن اللاعب لم يكن يعرف شيئا عن التقرير عندما أبلغه والده بالأمر، حيث كان نائما وقت نشر البيان الخاطئ.

وعاد رودريغو مؤخرا من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب لحوالي شهرين ونصف الشهر.

وشارك اللاعب البالغ عمره 20 عاما كبديل خلال مباراة انتهت بالفوز 2-1 على إلتشي في الدوري الإسباني السبت.

وفاز ريال مدريد 1-صفر على أتالانتا ذهابا، لكنه سيبقى دون إيدن هازارد الذي تعرض لانتكاسة وأصيب مجددا الاثنين.