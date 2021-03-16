رياضة

فيديو لـ”مهارة غريبة” لحارس مرمى تذهل متابعي كرة القدم

منذ 58 دقيقة
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لقطات كرة القدم التي “تنافي العقل والطبيعة” وتترك المشاهد مذهولا، دائما ما تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وإن كانت في بطولة مغمورة، وآخرها كان في لقطة غريبة لحارس مرمى في بولندا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصدي حارس بياست غليفيسي البولندي، فرانتشيشيك بلاخ، بطريقة غير مألوفة تدفع المشاهد لإعادة الفيديو عدة مرات.

وأظهر مقطع فيديو تصد “مذهل” من فرانتشيشيك بلاخ لتسديدة قوية، عن طريقة لصق الكرة في القائم الأيمن للمرمى ومنعها من العبور ثم إبعداها لركلة ركنية.

وتتمثل صعوبة الحركة بعملية تثبيت الكرة وإسنادها بالقائم، بالرغم من أنها جاءت من تسديدة قوية، وهي مهارة قد لا يستطيع بلاخ نفسه تكرارها لو أعيدت اللقطة.

وقد انتهت المباراة بين فريقي بياست غليفيسي وليخ بوزنان بالتعادل السلبي، والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري البولندي الممتاز لكرة القدم، والفضل يعود لتألق حارس المرمى بلاخ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصدي حارس بياست غليفيسي البولندي، فرانتشيشيك بلاخ، بطريقة غير مألوفة تدفع المشاهد لإعادة الفيديو عدة مرات.

وأظهر مقطع فيديو تصد “مذهل” من فرانتشيشيك بلاخ لتسديدة قوية، عن طريقة لصق الكرة في القائم الأيمن للمرمى ومنعها من العبور ثم إبعداها لركلة ركنية.

وتتمثل صعوبة الحركة بعملية تثبيت الكرة وإسنادها بالقائم، بالرغم من أنها جاءت من تسديدة قوية، وهي مهارة قد لا يستطيع بلاخ نفسه تكرارها لو أعيدت اللقطة.

وقد انتهت المباراة بين فريقي بياست غليفيسي وليخ بوزنان بالتعادل السلبي، والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري البولندي الممتاز لكرة القدم، والفضل يعود لتألق حارس المرمى بلاخ.

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