الديحاني : 7 نواب تقدموا بطلب إدراج (العفو الشامل) في أول جلسة مقبلة

17 مارس 2021 | | أعلن النائب فرز الديحاني عن تقديمه و6 من النواب بطلب لإدراج تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن العفو الشامل عن بعض القضايا في أول جلسة قادمة.

وقال الديحاني في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الطلب ينص على أن يتم مناقشة التقرير والتصويت عليه بعد بند الرسائل، معربا عن أمله في أن يتم إقرار القانون بأول جلسة قادمة.

وأوضح أن الطلب موقع من 7 نواب هم بالإضافة إليه النواب مبارك العرو، وفايز الجمهور، ود. صالح المطيري، ومساعد العارضي، ود. خالد العنزي، وسلمان الحليلة.(إع)