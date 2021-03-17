بسهولة.. بايرن وتشلسي يكملان عقد دور الـ8 الأوروبي

أكمل بايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنجليزي، عقد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بعد تغلبهما بسهولة على لاتسيو الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني على الترتيب.

وجدد بايرن حامل اللقب فوزه على ضيفه لاتسيو، عندما تغلب عليه 2-1 في ميونيخ، في إياب دور الـ16.

وسجل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 من ركلة جزاء) وبديله الدولي الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ (73) هدفي بايرن ميونيخ، فيما حمل هدف الضيوف توقيع ماركو بارولو في الدقيقة 82.

وكان بايرن ميونيخ فاز 4-1 ذهابا في العاصمة روما قبل 3 أسابيع.

وجدد تشلسي أيضا فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد، عندما تغلب عليه 2-صفر في لندن، بعد تحقيق الفوز بهدف نظيف ذهابا.

وافتتح الدولي المغربي حكيم زياش التسجيل (34)، وأضاف البديل الإيطالي إيمرسون الهدف الثاني (90+4) بعد دقيقة من دخوله بدلا من الألماني كاي هافيرتس.

وأكمل أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه المونتينيغري ستيفان سافيتش (82).

وانضم بايرن وتشلسي إلى 6 فرق سبقتهما إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، هي ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان وريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

وجدد بايرن حامل اللقب فوزه على ضيفه لاتسيو، عندما تغلب عليه 2-1 في ميونيخ، في إياب دور الـ16.

وسجل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 من ركلة جزاء) وبديله الدولي الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ (73) هدفي بايرن ميونيخ، فيما حمل هدف الضيوف توقيع ماركو بارولو في الدقيقة 82.

وكان بايرن ميونيخ فاز 4-1 ذهابا في العاصمة روما قبل 3 أسابيع.

وجدد تشلسي أيضا فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد، عندما تغلب عليه 2-صفر في لندن، بعد تحقيق الفوز بهدف نظيف ذهابا.

وافتتح الدولي المغربي حكيم زياش التسجيل (34)، وأضاف البديل الإيطالي إيمرسون الهدف الثاني (90+4) بعد دقيقة من دخوله بدلا من الألماني كاي هافيرتس.

وأكمل أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه المونتينيغري ستيفان سافيتش (82).

وانضم بايرن وتشلسي إلى 6 فرق سبقتهما إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، هي ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان وريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني.