بوغبا يقود يونايتد لدور الثمانية بالدوري الأوروبي

تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما منحه هدف بول بوغبا الرائع الفوز 1-صفر على مضيفه ميلان ويكمل تفوقه 2-1 في النتيجة الإجمالية

وشارك بوغبا في الشوط الثاني في أول ظهور له منذ السادس من فبراير وترك لاعب وسط فرنسا بصمته على الفور إذ قلب المواجهة لصالح فريقه بعد ثلاث دقائق من الاستراحة.

واضطر ميلان لإشراك زلاتان إبراهيموفيتش العائد من الإصابة وكاد المهاجم السويدي أن يدرك التعادل لكن دين هندرسون حارس يونايتد أنقذ مرماه ببراعة.

وكثف ميلان من ضغطه قرب النهاية لكن يونايتد صمد ليواصل سعيه نحو لقبه الأول منذ الفوز بالدوري الأوروبي مع جوزيه مورينيو في 2017.

وشارك بوغبا في الشوط الثاني في أول ظهور له منذ السادس من فبراير وترك لاعب وسط فرنسا بصمته على الفور إذ قلب المواجهة لصالح فريقه بعد ثلاث دقائق من الاستراحة.

واضطر ميلان لإشراك زلاتان إبراهيموفيتش العائد من الإصابة وكاد المهاجم السويدي أن يدرك التعادل لكن دين هندرسون حارس يونايتد أنقذ مرماه ببراعة.

وكثف ميلان من ضغطه قرب النهاية لكن يونايتد صمد ليواصل سعيه نحو لقبه الأول منذ الفوز بالدوري الأوروبي مع جوزيه مورينيو في 2017.