ميسي ولابورتا.. “لقطة الأمل” لجماهير برشلونة

في لقطة أثارت ارتياح جماهير برشلونة، عانق رئيس النادي العائد لمنصبه خوان لابورتا أسطورة الفريق ليونيل ميسي، وأطلقت كلمات “عاطفية” أثارت التكهنات بإمكانية بقاء القائد الأرجنتيني في “كامب نو”.

وكان ميسي دائما أحد المحاور المهمة في برنامج لابورتا الانتخابي، علما أن فترته الأولى رئيسا للنادي الكتالوني بين عامي 2003 و2010، شهدت الظهور الأول للاعب في برشلونة.

وكانت الأزمة العميقة التي نشبت بين اللاعب والنادي الصيف الماضي، عندما أبدى ميسي رغبته في الرحيل ثم تراجع بعد تمسك الإدارة ببند الشرط الجزائي البالغ قيمته 700 مليون يورو، فتحت الباب واسعا أمام مغادرة “البرغوث” لبرشلونة بنهاية الموسم الجاري، عندما ينتهي عقده.

وفي حفل تنصيب لابورتا رئيسا للنادي، الأربعاء، كانت أكثر اللحظات اللافتة تبادل العناق مع ميسي، مع كلمات تدل على أن الرئيس الجديد-القديم سيبذل قصارى جهده لإبقاء صاحب الـ33 عاما في “كامب نو”.

وألقى لابورتا كلمة أمام الحضور وعلى رأسهم ميسي، وقال موجها حديثه للاعب: “سنحاول على سبيل المثال إقناع ليو بالبقاء في النادي”.

وتابع في المراسم التي جرت في ملعب “كامب نو”: “آسف يا ليو. سأبذل قصارى جهدي. هو يعرف ذلك! سنحاول بالطبع إقناعه بالبقاء هنا لأنه أفضل لاعب في التاريخ”.

وأردف لابورتا: “آسف، لكني أحبك وبرشلونة يحبك أيضا. إذا كان هذا الملعب ممتلئا فلن ترغب في الرحيل”.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أكدت أن لابورتا سيراجع حسابات النادي قبل تقديم عرض لميسي في الأيام المقبلة، من أجل تجديد عقده إلى ما بعد الصيف المقبل، علما أن برشلونة يمر بأزمة مالية خانقة.

وحضر ميسي حفل التنصيب مع بعض زملائه من أعضاء الفريق الأول، مثل جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو، بالإضافة إلى المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

وكان ميسي دائما أحد المحاور المهمة في برنامج لابورتا الانتخابي، علما أن فترته الأولى رئيسا للنادي الكتالوني بين عامي 2003 و2010، شهدت الظهور الأول للاعب في برشلونة.

وكانت الأزمة العميقة التي نشبت بين اللاعب والنادي الصيف الماضي، عندما أبدى ميسي رغبته في الرحيل ثم تراجع بعد تمسك الإدارة ببند الشرط الجزائي البالغ قيمته 700 مليون يورو، فتحت الباب واسعا أمام مغادرة “البرغوث” لبرشلونة بنهاية الموسم الجاري، عندما ينتهي عقده.

وفي حفل تنصيب لابورتا رئيسا للنادي، الأربعاء، كانت أكثر اللحظات اللافتة تبادل العناق مع ميسي، مع كلمات تدل على أن الرئيس الجديد-القديم سيبذل قصارى جهده لإبقاء صاحب الـ33 عاما في “كامب نو”.

وألقى لابورتا كلمة أمام الحضور وعلى رأسهم ميسي، وقال موجها حديثه للاعب: “سنحاول على سبيل المثال إقناع ليو بالبقاء في النادي”.

وتابع في المراسم التي جرت في ملعب “كامب نو”: “آسف يا ليو. سأبذل قصارى جهدي. هو يعرف ذلك! سنحاول بالطبع إقناعه بالبقاء هنا لأنه أفضل لاعب في التاريخ”.

وأردف لابورتا: “آسف، لكني أحبك وبرشلونة يحبك أيضا. إذا كان هذا الملعب ممتلئا فلن ترغب في الرحيل”.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أكدت أن لابورتا سيراجع حسابات النادي قبل تقديم عرض لميسي في الأيام المقبلة، من أجل تجديد عقده إلى ما بعد الصيف المقبل، علما أن برشلونة يمر بأزمة مالية خانقة.

وحضر ميسي حفل التنصيب مع بعض زملائه من أعضاء الفريق الأول، مثل جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو، بالإضافة إلى المدير الفني الهولندي رونالد كومان.