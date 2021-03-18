وفاة المطربة السورية ميادة بسيليس بعد صراع مع السرطان

أعلنت وزارة الثقافة السورية وفاة المطربة ميادة بسيليس، الأربعاء، عن عمر 54 عاما بعد صراع مع السرطان.

وكان الموسيقار سمير كويفاتي زوج الفنانة السورية الراحلة، أكد في تصريحات صحفية الشهر الماضي إصابتها بالسرطان، وطلب من جمهورها الدعاء لها.

وولدت ميادة بسيليس في حلب عام 1967، وسجلت حضورا مبكرا في عالم الفن بعمر 9 سنوات عبر إذاعة حلب، لتقدم بعد ذلك على امتداد مشوارها 14 ألبوما غنائيا إضافة إلى أغان لمسلسلات تلفزيونية.

وشاركت في العديد من المهرجانات الموسيقية، وقدمت حفلات غنائية في سوريا والمغرب ومصر والولايات المتحدة.

ومن أشهر أغانيها “كذبك حلو” و”بلقبي في حكي” و”راح دايما أهواك” و”خليني على قدي” و”أحسنلك تروح” و”شو تأملت” و”مين قالك”.

وكتب الممثل والمخرج السوري أيمن زيدان على صفحته بموقع “فيسبوك”: “ولنزداد ألما وحرقة في هذه الأيام السيئة، أيقونة الفن السوري النجمة ميادة بسيليس في ذمة الله. قلوبنا مع الأستاذ سمير كويفاتي والعائلة. العزاء لهم ولنا بنجمتنا التي ارتقت إلى السماء”.

كما كتب المقدم التلفزيوني السوري مصطفى الآغا على “تويتر”: “رحيل محزن وصادم لنجمة الغناء السوري ميادة بسيليس بعد صراع مع السرطان. هزمها المرض لكنها ستبقى في الذاكرة دائما وأبدا”.

ونعاها كذلك عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم المغنية نانسي زعبلاوي والممثل عباس النوري والمخرجة واحة الراهب والإذاعي جورج غرام.

وفي وقت سابق من الأربعاء، توفيت الفنانة الجزائرية ريم غزالي بعد صراع طويل مع مرض السرطان أيضا، في خبر شكل صدمة كبيرة لدى الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الموسيقار سمير كويفاتي زوج الفنانة السورية الراحلة، أكد في تصريحات صحفية الشهر الماضي إصابتها بالسرطان، وطلب من جمهورها الدعاء لها.

وولدت ميادة بسيليس في حلب عام 1967، وسجلت حضورا مبكرا في عالم الفن بعمر 9 سنوات عبر إذاعة حلب، لتقدم بعد ذلك على امتداد مشوارها 14 ألبوما غنائيا إضافة إلى أغان لمسلسلات تلفزيونية.

وشاركت في العديد من المهرجانات الموسيقية، وقدمت حفلات غنائية في سوريا والمغرب ومصر والولايات المتحدة.

ومن أشهر أغانيها “كذبك حلو” و”بلقبي في حكي” و”راح دايما أهواك” و”خليني على قدي” و”أحسنلك تروح” و”شو تأملت” و”مين قالك”.

وكتب الممثل والمخرج السوري أيمن زيدان على صفحته بموقع “فيسبوك”: “ولنزداد ألما وحرقة في هذه الأيام السيئة، أيقونة الفن السوري النجمة ميادة بسيليس في ذمة الله. قلوبنا مع الأستاذ سمير كويفاتي والعائلة. العزاء لهم ولنا بنجمتنا التي ارتقت إلى السماء”.

كما كتب المقدم التلفزيوني السوري مصطفى الآغا على “تويتر”: “رحيل محزن وصادم لنجمة الغناء السوري ميادة بسيليس بعد صراع مع السرطان. هزمها المرض لكنها ستبقى في الذاكرة دائما وأبدا”.

ونعاها كذلك عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم المغنية نانسي زعبلاوي والممثل عباس النوري والمخرجة واحة الراهب والإذاعي جورج غرام.

وفي وقت سابق من الأربعاء، توفيت الفنانة الجزائرية ريم غزالي بعد صراع طويل مع مرض السرطان أيضا، في خبر شكل صدمة كبيرة لدى الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.