28 لاعبا لتمثيل منتخب مصر.. وهؤلاء أبرز الغائبين

وقع اختيار الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، على 28 لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، يومي 25 و29 مارس الجاري بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

هذا ويبدأ المنتخب الوطني معسكره المغلق، يوم الأحد 21 مارس الجاري، ويؤدي الفريق تدريباته بالقاهرة حتى موعد سفره على متن طائرة خاصة يوم 23 من الشهر الجاري.

وضمت القائمة 4 حراس مرمى وهم: محمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد بسام وعامر عامر، كما شهدت ضم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي وأحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز.

أما في وسط الملعب فشهد استدعاء إسلام عيسى ومحمد فاروق من بيراميدز ومصطفى فتحي من سموحة.

وقد ضم خط الهجوم مصطفى محمد لاعب غلطة سراي، وأحمد ياسر ريان مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، ومحمد شريف مهاجم الأهلي، إضافة إلى حسام حسن هداف الدوري المصري لكرة القدم.

كما شملت قائمة المحترفين كلا من محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي ومحمود حسن “تريزيغيه” المحترف في صفوف أستون فيلا.

وأوضح الاتحاد المصري عبر موقعه الرسمي أن القائمة شملت كلا من محمد الشناوي، ومحمود عبدالرحيم جنش، ومحمد بسام، وعامر عامر، ومحمد هاني، وعمر جابر، وأيمن أشرف، وأحمد ابوالفتوح، وأحمد حجازي، ومحمود حمدي الونش، وعلي جبر، وأحمد ايمن منصور، وياسر ابراهيم، ومحمد النني، و عمرو السولية، وطارق حامد، وحمدي فتحي، ومحمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجية، ومحمد فاروق، وأحمد سيد زيزو، وإسلام عيسي، ومصطفي فتحي، ومحمد مجدي أفشه، ومصطفي محمد، وحسام حسن، وأحمد ياسر ريان، ومحمد شريف.

من جانبه قال البدري في مؤتمر صحفي إن: “مرحلة الانسجام بين اللاعبين تحتاج فترات تجمع لوقت أطول، خلال الفترة المقبلة أمامنا هدف، سنخوض مباراتين خلال 4 أيام، وسنجري مسحة قبل كل مباراة وقد يصاب أحد اللاعبين، كل الأمور في حساباتنا، لهذا السبب قمنا بضم 28 لاعبا”.

و حول بعض اللاعبين المستبعدين مثل محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة، ويوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك قال البدري: “محمد إبراهيم وأوباما أسماء مميزة لكن كل مرحلة لها متطلبات، ولا أستطيع ضم 4 أو 5 لاعبين في مركز واحد، غابوا عن قائمة اليوم لكن قد يتواجدوا في القائمة المقبلة.. الأهم الالتزام”.

ومن الجانب الآخر شهدت القائمة غياب محمود علاء مدافع الزمالك لأسباب فنية، وعبد الله السعيد ومحمد حمدي ورمضان صبحي وأحمد حسن “كوكا” للإصابة.

ويستعد منتخب مصر لمبارتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.

هذا ويبدأ المنتخب الوطني معسكره المغلق، يوم الأحد 21 مارس الجاري، ويؤدي الفريق تدريباته بالقاهرة حتى موعد سفره على متن طائرة خاصة يوم 23 من الشهر الجاري.

وضمت القائمة 4 حراس مرمى وهم: محمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد بسام وعامر عامر، كما شهدت ضم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي وأحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز.

أما في وسط الملعب فشهد استدعاء إسلام عيسى ومحمد فاروق من بيراميدز ومصطفى فتحي من سموحة.

وقد ضم خط الهجوم مصطفى محمد لاعب غلطة سراي، وأحمد ياسر ريان مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، ومحمد شريف مهاجم الأهلي، إضافة إلى حسام حسن هداف الدوري المصري لكرة القدم.

كما شملت قائمة المحترفين كلا من محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي ومحمود حسن “تريزيغيه” المحترف في صفوف أستون فيلا.

وأوضح الاتحاد المصري عبر موقعه الرسمي أن القائمة شملت كلا من محمد الشناوي، ومحمود عبدالرحيم جنش، ومحمد بسام، وعامر عامر، ومحمد هاني، وعمر جابر، وأيمن أشرف، وأحمد ابوالفتوح، وأحمد حجازي، ومحمود حمدي الونش، وعلي جبر، وأحمد ايمن منصور، وياسر ابراهيم، ومحمد النني، و عمرو السولية، وطارق حامد، وحمدي فتحي، ومحمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجية، ومحمد فاروق، وأحمد سيد زيزو، وإسلام عيسي، ومصطفي فتحي، ومحمد مجدي أفشه، ومصطفي محمد، وحسام حسن، وأحمد ياسر ريان، ومحمد شريف.

من جانبه قال البدري في مؤتمر صحفي إن: “مرحلة الانسجام بين اللاعبين تحتاج فترات تجمع لوقت أطول، خلال الفترة المقبلة أمامنا هدف، سنخوض مباراتين خلال 4 أيام، وسنجري مسحة قبل كل مباراة وقد يصاب أحد اللاعبين، كل الأمور في حساباتنا، لهذا السبب قمنا بضم 28 لاعبا”.

و حول بعض اللاعبين المستبعدين مثل محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة، ويوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك قال البدري: “محمد إبراهيم وأوباما أسماء مميزة لكن كل مرحلة لها متطلبات، ولا أستطيع ضم 4 أو 5 لاعبين في مركز واحد، غابوا عن قائمة اليوم لكن قد يتواجدوا في القائمة المقبلة.. الأهم الالتزام”.

ومن الجانب الآخر شهدت القائمة غياب محمود علاء مدافع الزمالك لأسباب فنية، وعبد الله السعيد ومحمد حمدي ورمضان صبحي وأحمد حسن “كوكا” للإصابة.

ويستعد منتخب مصر لمبارتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.