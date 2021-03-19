تعليق ملكي “لافت” على مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

علّق مدير العلاقات الخارجية لنادي ريال مدريد، إيميليو بوتراجينيو، على قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهة نارية بين ليفربول وريال مدريد.

ووصف بوتراجينيو اللقاء المرتقب بين الفريقين بأنه سيكون “خطيرا”، مضيفا: “ناديين تاريخيين، وأساسيين في هذه البطولة. ستكون مباراتين حماسيتين أمام فريق خطير على الرغم من غياباته”.

وتابع قائلا: “ليفربول فريق يتمتع بقوة كبيرة ولديه عوامل خطيرة، ولكننا نعلم أننا قادرين على العبور ونتمتع بثقة كبيرة”.

وعن الإصابات في صفوف النادي “الملكي”، أوضح إيميليو: “لدينا طموح كبير وأتمنى أنه نستعيد المصابين بداية من الآن وصولا لمباراة الذهاب”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وفيما يتعلق بفرص الريال بالتأهل إلى نصف نهائي أبطال أوروبا، أشار إيميليو إلى أن الفريق “يخوض دورا إقصائيا خطيرا، وضد فريق كان البطل منذ عامين، ولكننا نثق في لاعبينا وسنقدم أقصى ما بوسعنا”.

وبيّن أن اللقاءان سيكونان “متساويان في القوة والأهمية، وكل تفصيلة ربما تكون حاسمة، ولاعبونا قدموا أفضل ما لديهم في ظروف صعبة للغاية”.

واختتم حديثه عن المباريات الصعبة في شهر أبريل المقبل، قائلا: “لهذا من المهم جدا أن يمتلك زيدان جميع اللاعبين، لأنه سيكون هناك ضغط بدني وذهني كبير”.

وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” معقل ريال مدريد، بينما ستقام مباراة العودة في ملعب “الأنفيلد”، عقر دار ليفربول.

وأقيمت القرعة بنظام مفتوح لجميع المواجهات، حيث كان يمكن أن يتواجه فريقان من نفس الدولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب وباريس سان جرمان الفرنسي في إعادة لنهائي الموسم الماضي.

كما يلتقي في الدور ذاته مانشستر سيتي الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند الألماني، وتشلسي الإنجليزي مع بورتو البرتغالي.

وستقام مباريات دور ربع النهائي بين 6 و14 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات نصف النهائي بين 27 أبريل و5 مايو، بينما يقام نهائي البطولة في إسطنبول ليلة 29 مايو.

ويغيب عن هذا الدور الأسطورتان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لأول مرة منذ عام 2005، كما يغيب أيضا برشلونة لأول مرة منذ عام 2007.

ووصف بوتراجينيو اللقاء المرتقب بين الفريقين بأنه سيكون “خطيرا”، مضيفا: “ناديين تاريخيين، وأساسيين في هذه البطولة. ستكون مباراتين حماسيتين أمام فريق خطير على الرغم من غياباته”.

وتابع قائلا: “ليفربول فريق يتمتع بقوة كبيرة ولديه عوامل خطيرة، ولكننا نعلم أننا قادرين على العبور ونتمتع بثقة كبيرة”.

وعن الإصابات في صفوف النادي “الملكي”، أوضح إيميليو: “لدينا طموح كبير وأتمنى أنه نستعيد المصابين بداية من الآن وصولا لمباراة الذهاب”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وفيما يتعلق بفرص الريال بالتأهل إلى نصف نهائي أبطال أوروبا، أشار إيميليو إلى أن الفريق “يخوض دورا إقصائيا خطيرا، وضد فريق كان البطل منذ عامين، ولكننا نثق في لاعبينا وسنقدم أقصى ما بوسعنا”.

وبيّن أن اللقاءان سيكونان “متساويان في القوة والأهمية، وكل تفصيلة ربما تكون حاسمة، ولاعبونا قدموا أفضل ما لديهم في ظروف صعبة للغاية”.

واختتم حديثه عن المباريات الصعبة في شهر أبريل المقبل، قائلا: “لهذا من المهم جدا أن يمتلك زيدان جميع اللاعبين، لأنه سيكون هناك ضغط بدني وذهني كبير”.

وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” معقل ريال مدريد، بينما ستقام مباراة العودة في ملعب “الأنفيلد”، عقر دار ليفربول.

وأقيمت القرعة بنظام مفتوح لجميع المواجهات، حيث كان يمكن أن يتواجه فريقان من نفس الدولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب وباريس سان جرمان الفرنسي في إعادة لنهائي الموسم الماضي.

كما يلتقي في الدور ذاته مانشستر سيتي الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند الألماني، وتشلسي الإنجليزي مع بورتو البرتغالي.

وستقام مباريات دور ربع النهائي بين 6 و14 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات نصف النهائي بين 27 أبريل و5 مايو، بينما يقام نهائي البطولة في إسطنبول ليلة 29 مايو.

ويغيب عن هذا الدور الأسطورتان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لأول مرة منذ عام 2005، كما يغيب أيضا برشلونة لأول مرة منذ عام 2007.