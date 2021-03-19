مفاجآت كبرى في قائمة “أغلى اللاعبين” بدوري الأبطال

أوقعت قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت، الجمعة، في مدينة نيون السويسرية عددا من الأندية العملاقة المرشحة للفوز باللقب، وجها لوجه.

فحامل اللقب بايرن ميونخ سيواجه باريس سان جرمان الفرنسي الذي أقصى برشلونة، فيما يواجه ليفربول الإنجليزي ريال مدريد في لقاء مكرر لنهائي نسخة 2018 الذي فاز بها الريال.

كما سيواجه مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن أقرب منافسيه، بوروسيا دورتموند الألماني، أما المباراة الأخيرة فستكون بين بورتو البوتغالي وتشلسي الإنجليزي.

وعلى ملاعب المباريات سيكون على كل مدير فني تجهيز اللاعبين المميزين لتحقيق الفوز والعبور للدور التالي، حيث يملك كل فريق أسلحة هامة تجعله يستطيع تحقيق الفوز والعبور.. ولكن ماذا عن أبرز 10 لاعبين في البطولة، الأغلى من حيث القيمة التسويقية.

بحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المختص بتحديد القيم المالية للاعبين بشكل دقيق، فقد غابت أندية ريال مدريد وتشلسي وبورتو عن المراكز العشرة الأولى، من حيث أعلى اللاعبين قيمة مادية في البطولة.

وفي مقدمة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في البطولة جاء كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جرمان بـ 180مليون يورو، نظرًا لصغر سن اللاعب الفرنسي الذي ولد في 20 ديسمبر عام 1998، والحاصل على العديد من الألقاب مع ناديه ومنتخب بلاده، أبرزها كأس العالم عام 2018، والدوري الفرنسي في 4 مناسبات، واحدة مع موناكو و3 مع ناديه الحالي.

وفي المركز الثاني جاء زميله في باريس سان جرمان، نيمار، بقيمة تسويقية بلغت 128 مليون يورو، غير أنّ هناك أقاويل تشير إلى اقتراب اللاعب من الرحيل عن الفريق الفرنسي في حال عدم تحقيق لقب البطولة الأوروبية، وهو ما يجعل هناك احتمال لتغييرات في قيمة اللاعب التسويقية.

وفي المركز الثالث جاء هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، أحد أفضل المهاجمين في العالم في عمره، بقيمة تسويقية بلغت 110 ملايين يورو، وهناك أقاويل تشير باقتراب رحيل اللاعب عن فريقه الألماني في الموسم الجديد والتوقيع لريال مدريد أو تشلسي.

وجاء في المركز الرابع المصري محمد صلاح بقيمة تسويقية قُدرت بـ110 مليون يورو.

لاعب المنتخب المصري تشير التكهنات أن أيامه باتت معدودة في صفوف فريقه ليفربول، بعد حدوث أكثر من مشادة مع مديره الفني يورغن كلوب، وتأكيد مقربين من اللاعب في أكثر من مناسبه أن الأجواء باتت لا تستهويه في النادي.

وفي المركز الخامس، جاء لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني جيدون سانشو بقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو، لاعب المنتخب الإنجليزي الذي حصل مع فريقه على كأس السوبر الألماني، ومع منتخب بلاده على كأس العالم تحت 17سنة، وعدد من الألقاب الفردية كجائزة اللاعب الذهبي في بطولة أوروبا تحت 17سنة.

في المركز السادس في قائمة اكثر اللاعبين قيمة تسويقية في دوري أبطال أوروبا، جاء لاعب ليفربول الإنجليزي أرنولد، صاحب الـ22 عاما بقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو، غير أن اللاعب الذي حقق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع فريقه، من المتوقع أن تزداد قيمته التسويقية في حال الذهاب بعيدًا في البطولة، وتحقيق مراكز متقدمة.

وفي المركز السابع جاء لاعب ليفربول أيضًا ساديو ماني بقيمة تسويقية قدرت بـ 100مليون يورو، اللاعب السنغالي الذي جاء وصيفًا لكأس الأمم الأفريقية 2019، وصاحب العديد من البطولات مع فريقه الفائز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وبقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو جاء لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلنغ في المركز الثامن، اللاعب الإنجليزي الذي حقق قد البريميرليغ وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في مناسبتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد في مناسبة، استطاع الفوز بالعديد من الألقاب الفردية مع نادية القريب من الحصول على بطولة الدوري، والذي يطمع مع مديره الفني غوارديولا لتحقيق اللقب الغالي.

وفي المركز التاسع جاء زميله في الفريق دي بروين.. صانع الألعاب المميز الذي قدرت قيمته التسويقية بـ 100مليون يورو، صاحب الألقاب العديدة مع جينك البلجيكي وفولفسبورغ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي بخلاف تحقيقه برونزية كأس العالم الأخيرة في 2018، صانع الألعاب الذهبي الذي يحتل مكانة مميزة لدى مديره الفني غوارديولا الذي يعتمد عليه بشكل كبير في صناعة الفارق مع الفريق.

وفي المركز العاشر جاء لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، كيميش، بقيمة تسويقية قدرت بـ90 مليون يورو.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 6 و7 أبريل، بينما تلعب مباراة الإياب يومي 13 و14 أبريل، في الوقت الذي تم فيه تحديد مواعيد ذهاب مباريات نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل، على أن تلعب مباريات الإياب يوم 4 و5 مايو.

وتم تحديد ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول لإقامة مباراة النهائي يوم 29 مايو.

فحامل اللقب بايرن ميونخ سيواجه باريس سان جرمان الفرنسي الذي أقصى برشلونة، فيما يواجه ليفربول الإنجليزي ريال مدريد في لقاء مكرر لنهائي نسخة 2018 الذي فاز بها الريال.

كما سيواجه مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن أقرب منافسيه، بوروسيا دورتموند الألماني، أما المباراة الأخيرة فستكون بين بورتو البوتغالي وتشلسي الإنجليزي.

وعلى ملاعب المباريات سيكون على كل مدير فني تجهيز اللاعبين المميزين لتحقيق الفوز والعبور للدور التالي، حيث يملك كل فريق أسلحة هامة تجعله يستطيع تحقيق الفوز والعبور.. ولكن ماذا عن أبرز 10 لاعبين في البطولة، الأغلى من حيث القيمة التسويقية.

بحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المختص بتحديد القيم المالية للاعبين بشكل دقيق، فقد غابت أندية ريال مدريد وتشلسي وبورتو عن المراكز العشرة الأولى، من حيث أعلى اللاعبين قيمة مادية في البطولة.

وفي مقدمة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في البطولة جاء كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جرمان بـ 180مليون يورو، نظرًا لصغر سن اللاعب الفرنسي الذي ولد في 20 ديسمبر عام 1998، والحاصل على العديد من الألقاب مع ناديه ومنتخب بلاده، أبرزها كأس العالم عام 2018، والدوري الفرنسي في 4 مناسبات، واحدة مع موناكو و3 مع ناديه الحالي.

وفي المركز الثاني جاء زميله في باريس سان جرمان، نيمار، بقيمة تسويقية بلغت 128 مليون يورو، غير أنّ هناك أقاويل تشير إلى اقتراب اللاعب من الرحيل عن الفريق الفرنسي في حال عدم تحقيق لقب البطولة الأوروبية، وهو ما يجعل هناك احتمال لتغييرات في قيمة اللاعب التسويقية.

وفي المركز الثالث جاء هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، أحد أفضل المهاجمين في العالم في عمره، بقيمة تسويقية بلغت 110 ملايين يورو، وهناك أقاويل تشير باقتراب رحيل اللاعب عن فريقه الألماني في الموسم الجديد والتوقيع لريال مدريد أو تشلسي.

وجاء في المركز الرابع المصري محمد صلاح بقيمة تسويقية قُدرت بـ110 مليون يورو.

لاعب المنتخب المصري تشير التكهنات أن أيامه باتت معدودة في صفوف فريقه ليفربول، بعد حدوث أكثر من مشادة مع مديره الفني يورغن كلوب، وتأكيد مقربين من اللاعب في أكثر من مناسبه أن الأجواء باتت لا تستهويه في النادي.

وفي المركز الخامس، جاء لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني جيدون سانشو بقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو، لاعب المنتخب الإنجليزي الذي حصل مع فريقه على كأس السوبر الألماني، ومع منتخب بلاده على كأس العالم تحت 17سنة، وعدد من الألقاب الفردية كجائزة اللاعب الذهبي في بطولة أوروبا تحت 17سنة.

في المركز السادس في قائمة اكثر اللاعبين قيمة تسويقية في دوري أبطال أوروبا، جاء لاعب ليفربول الإنجليزي أرنولد، صاحب الـ22 عاما بقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو، غير أن اللاعب الذي حقق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع فريقه، من المتوقع أن تزداد قيمته التسويقية في حال الذهاب بعيدًا في البطولة، وتحقيق مراكز متقدمة.

وفي المركز السابع جاء لاعب ليفربول أيضًا ساديو ماني بقيمة تسويقية قدرت بـ 100مليون يورو، اللاعب السنغالي الذي جاء وصيفًا لكأس الأمم الأفريقية 2019، وصاحب العديد من البطولات مع فريقه الفائز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وبقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو جاء لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلنغ في المركز الثامن، اللاعب الإنجليزي الذي حقق قد البريميرليغ وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في مناسبتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد في مناسبة، استطاع الفوز بالعديد من الألقاب الفردية مع نادية القريب من الحصول على بطولة الدوري، والذي يطمع مع مديره الفني غوارديولا لتحقيق اللقب الغالي.

وفي المركز التاسع جاء زميله في الفريق دي بروين.. صانع الألعاب المميز الذي قدرت قيمته التسويقية بـ 100مليون يورو، صاحب الألقاب العديدة مع جينك البلجيكي وفولفسبورغ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي بخلاف تحقيقه برونزية كأس العالم الأخيرة في 2018، صانع الألعاب الذهبي الذي يحتل مكانة مميزة لدى مديره الفني غوارديولا الذي يعتمد عليه بشكل كبير في صناعة الفارق مع الفريق.

وفي المركز العاشر جاء لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، كيميش، بقيمة تسويقية قدرت بـ90 مليون يورو.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 6 و7 أبريل، بينما تلعب مباراة الإياب يومي 13 و14 أبريل، في الوقت الذي تم فيه تحديد مواعيد ذهاب مباريات نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل، على أن تلعب مباريات الإياب يوم 4 و5 مايو.

وتم تحديد ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول لإقامة مباراة النهائي يوم 29 مايو.