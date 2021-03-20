بيرلو يعلق على “رحيل رونالدو المحتمل”

علق المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي أندريا بيرلو “باقتضاب”، على التكهنات التي ثارت بشأن احتمال رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق قريبا.

وأكد بيرلو أنه “سعيد” بمواصلة العمل مع رونالدو، الذي يمتد عقده مع فريق “السيدة العجوز” حتى يونيو 2022.

وثارت الأقاويل بشأن مستقبل أفضل لاعب في العالم 5 مرات، بعد خروج يوفنتوس من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، للموسم الثاني على التوالي.

وقال بيرلو قبل المباراة ضد ضيفه بينيفينتو في الدوري، المقررة الأحد: “حتى الآن، لم نفكر بالموضوع، يتبقى عام على انتهاء عقد كريستيانو معنا ونحن سعداء بذلك”.

وتابع الدولي الإيطالي السابق المتوج بكأس العام 2006: “نحن نركز على نهاية الموسم. لقد سجل الكثير من الأهداف وإمكاناته أبعد من أن تناقش”.

وفتح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الباب أمام عودة “الدون” إلى فريق العاصمة الإسبانية، معتبرا أن ذلك “محتمل”.

ووجه رونالدو (36 عاما) رسالة إلى جماهير يوفنتوس عبر “أنستغرام”، بعد أن اختير أفضل لاعب في الدوري الإيطالي للموسم الفائت من قبل رابطة اللاعبين.

ووعد هداف الدوري هذا الموسم بـ23 هدفا الجماهير قائلا: “سنواصل العمل حتى اليوم الأخير لأننا نملك سويا أسبابا للاحتفال هذا الموسم”.

ويحتل يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم التسعة الأخيرة المركز الثالث في الدوري، بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

وأكد بيرلو أنه “سعيد” بمواصلة العمل مع رونالدو، الذي يمتد عقده مع فريق “السيدة العجوز” حتى يونيو 2022.

وثارت الأقاويل بشأن مستقبل أفضل لاعب في العالم 5 مرات، بعد خروج يوفنتوس من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، للموسم الثاني على التوالي.

وقال بيرلو قبل المباراة ضد ضيفه بينيفينتو في الدوري، المقررة الأحد: “حتى الآن، لم نفكر بالموضوع، يتبقى عام على انتهاء عقد كريستيانو معنا ونحن سعداء بذلك”.

وتابع الدولي الإيطالي السابق المتوج بكأس العام 2006: “نحن نركز على نهاية الموسم. لقد سجل الكثير من الأهداف وإمكاناته أبعد من أن تناقش”.

وفتح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الباب أمام عودة “الدون” إلى فريق العاصمة الإسبانية، معتبرا أن ذلك “محتمل”.

ووجه رونالدو (36 عاما) رسالة إلى جماهير يوفنتوس عبر “أنستغرام”، بعد أن اختير أفضل لاعب في الدوري الإيطالي للموسم الفائت من قبل رابطة اللاعبين.

ووعد هداف الدوري هذا الموسم بـ23 هدفا الجماهير قائلا: “سنواصل العمل حتى اليوم الأخير لأننا نملك سويا أسبابا للاحتفال هذا الموسم”.

ويحتل يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم التسعة الأخيرة المركز الثالث في الدوري، بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر، لكنه يملك مباراة مؤجلة.