حارس ريال مدريد البديل يحتفل بزفافه بزي “غريب”

نشر حارس مرمى ريال مدريد، أندري لومين، صورا لزفافه على موقع “إنستغرام”، حيث ظهر برفقة العروس، وهما يرتديان ملابس رياضية.

وأثارت الصور التي نشرها لومين جدلا واسعا على مواقع التواصل بظهوره “الغريب” في حفل زفافه، وهو يرتدي زيا رياضيا.

وأقيم زفاف لومين البالغ من العمر 22 عاما، وأنستاسيا تامازوفا، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأرفق لومين الصور بمنشور قال فيه: “تزوجت في مدريد.. يوم مهم وخاص في حياتنا.. أحبك”.

وأظهرت إحدى الصور العروسين وهما يمسكان بعقد الزواج، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ولا يعد لومين حارس المرمى الوحيد الذي تزوج وهو يرتدي ملابس غير رسمية، إذ عقد حارس مرمى إيفرتون، جوردان بيكفورد، زفافه في مارس الماضي وهو يرتدي سروال جينز ممزقا، ووضع على رأسه قبعة بيسبول.

جدير بالذكر أن لومين يحتل منصب البديل لحارس مرمى “المرينغي”، تيبو كورتوا، ولم يشارك في أي مباريات مع الفريق الأول بالدوري الإسباني.

وأثارت الصور التي نشرها لومين جدلا واسعا على مواقع التواصل بظهوره “الغريب” في حفل زفافه، وهو يرتدي زيا رياضيا.

وأقيم زفاف لومين البالغ من العمر 22 عاما، وأنستاسيا تامازوفا، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأرفق لومين الصور بمنشور قال فيه: “تزوجت في مدريد.. يوم مهم وخاص في حياتنا.. أحبك”.

وأظهرت إحدى الصور العروسين وهما يمسكان بعقد الزواج، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ولا يعد لومين حارس المرمى الوحيد الذي تزوج وهو يرتدي ملابس غير رسمية، إذ عقد حارس مرمى إيفرتون، جوردان بيكفورد، زفافه في مارس الماضي وهو يرتدي سروال جينز ممزقا، ووضع على رأسه قبعة بيسبول.

جدير بالذكر أن لومين يحتل منصب البديل لحارس مرمى “المرينغي”، تيبو كورتوا، ولم يشارك في أي مباريات مع الفريق الأول بالدوري الإسباني.