صلاح وراموس ومواجهة الثأر.. نبوءة غريبة من نجم ريال مدريد

أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، التي أجريت الجمعة، عن مواجهة ثورية تجمع ريال مدريد مع ليفربول في تكرار لنهائي بطولة 2017-2018.

النهائي الذي فاز به ريال مدريد بنتيجة 3-1 شهد لقطة لن ينساها عشاق كرة القد،م حين تسبب مدافع الفريق الملكي وقائده سيرخيو راموس في إصابة النجم المصري محمد صلاح في الدقائق الأولى من المباراة.

وقتها خرج الفرعون المصري مصابا يذرف الدموع، فيما أكد كثيرون أن راموس تعمد إصابته، للتخلص من خطورة النجم المصري الذي كان يمر بأفضل أيامه مع ليفربول.

ومنذ ذلك الحين ، اعتبر مشجعو ليفربول راموس “العدو الأول” لهم، وانتظروا قدومه إلى ميرسيسايد، لكن المدافع الإسباني سيكون سعيد الحظ هذه المرة لأن غياب الجماهير عن مدرجات “آنفيلد” ستضمن لقائد ريال مدريد مواجهة “بلا إهانات”.

لكن المواجهة المثيرة بين صلاح وراموس ستتكرر مجددا بعد أسابيع قليلة حين يلتقي الفريقان في ربع نهائي الأبطال، وهي مواجهة ينتظرها كثيرون، خاصة من عشاق النجم المصري، في وقت خرج نجم ريال مدريد السابق، البرازيلي روبرتو كارلوس بتصريحات مثيرة، وإن اعتبرها بمثابة “مداعبة”.

كارلوس قال إن صلاح “لن يقترب” من المدافع الإسباني مرة أخرى خلال المواجهة المرتقبة، في إشارة مبطنة إلى خوفه مما جرى قبل 3 سنوات.

وأوضح النجم البرازيلي: “سيكون هذا الأمر مسألة سيتحدث عن الجميع طويلا”، بحسب ما أوردت صحيفة “ماركا” الإسبانية”.

ولم يكتف كارلوس بتلك “المزحة”، وفقا لتعليق “ماركا” لكنه كشف أيضا عن رؤيته للمباراة قائلا: “سنلعب ضد فريق جيد”.

وتابع: “المباراة الأولى على أرضنا ، ومستوى ريال مدريد أفضل بكثير ، يجب أن نحسم الأمر من المواجهة الأولى”.

“الشيء المهم أن يكون كافة لاعبي (المدرب زين الدين) زيدان جاهزين، وأن يعود المصابون في أسرع وقت ممكن”.

يشار إلى أن ريال مدريد لم يرفع كأس دوري أبطال أوروبا منذ فوزه على ليفربول في نهائي كييف الشهير عام 2018، في حين حقق ليفربول لقب النسخة التالية عام 2019، والفريقان يعانيان هذا الموسم محليا بشدة.

النهائي الذي فاز به ريال مدريد بنتيجة 3-1 شهد لقطة لن ينساها عشاق كرة القد،م حين تسبب مدافع الفريق الملكي وقائده سيرخيو راموس في إصابة النجم المصري محمد صلاح في الدقائق الأولى من المباراة.

وقتها خرج الفرعون المصري مصابا يذرف الدموع، فيما أكد كثيرون أن راموس تعمد إصابته، للتخلص من خطورة النجم المصري الذي كان يمر بأفضل أيامه مع ليفربول.

ومنذ ذلك الحين ، اعتبر مشجعو ليفربول راموس “العدو الأول” لهم، وانتظروا قدومه إلى ميرسيسايد، لكن المدافع الإسباني سيكون سعيد الحظ هذه المرة لأن غياب الجماهير عن مدرجات “آنفيلد” ستضمن لقائد ريال مدريد مواجهة “بلا إهانات”.

لكن المواجهة المثيرة بين صلاح وراموس ستتكرر مجددا بعد أسابيع قليلة حين يلتقي الفريقان في ربع نهائي الأبطال، وهي مواجهة ينتظرها كثيرون، خاصة من عشاق النجم المصري، في وقت خرج نجم ريال مدريد السابق، البرازيلي روبرتو كارلوس بتصريحات مثيرة، وإن اعتبرها بمثابة “مداعبة”.

كارلوس قال إن صلاح “لن يقترب” من المدافع الإسباني مرة أخرى خلال المواجهة المرتقبة، في إشارة مبطنة إلى خوفه مما جرى قبل 3 سنوات.

وأوضح النجم البرازيلي: “سيكون هذا الأمر مسألة سيتحدث عن الجميع طويلا”، بحسب ما أوردت صحيفة “ماركا” الإسبانية”.

ولم يكتف كارلوس بتلك “المزحة”، وفقا لتعليق “ماركا” لكنه كشف أيضا عن رؤيته للمباراة قائلا: “سنلعب ضد فريق جيد”.

وتابع: “المباراة الأولى على أرضنا ، ومستوى ريال مدريد أفضل بكثير ، يجب أن نحسم الأمر من المواجهة الأولى”.

“الشيء المهم أن يكون كافة لاعبي (المدرب زين الدين) زيدان جاهزين، وأن يعود المصابون في أسرع وقت ممكن”.

يشار إلى أن ريال مدريد لم يرفع كأس دوري أبطال أوروبا منذ فوزه على ليفربول في نهائي كييف الشهير عام 2018، في حين حقق ليفربول لقب النسخة التالية عام 2019، والفريقان يعانيان هذا الموسم محليا بشدة.