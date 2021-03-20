على طريقة توم كروز.. فيديو مذهل لصلاح خلال تدريب ليفربول

وسط تقارير عدة تتحدث عن عدم سعادته في “أنفيلد”، واحتمال رحيله بنهاية الموسم عن ليفربول، نشر حساب “الريدز” الرسمي فيديو مثيرا بينما يمارس تدريباته بقوة استعداد لمواجهات الفريق المقبلة.

وتحت عنوان “عمل رائع من صلاح.. بعض التدريبات من تدريبات الريدز اليوم”، كشف الفيديو عن تمرين قاس يؤديه صلاح بالصعود على حائط خشبي باستخدام يديه وأداتين معدنيتين يثبتهما في تجاويف بالحائط، على طريقة توم كروز في أحد أجزاء سلسلة “مهمة مستحيلة” الشهيرة.

ولم يبد على ملامح وجه صلاح أي تعبيرات تنم عن المعاناة أو حتى الضيق خلال ممارسة التمرين العنيف.

وكان عشاق ليفربول تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر ما بدا صراعا خفيا بين صلاح وساديو ماني، رصدت تصرف السنغالي بأنانية في كثير من الهجمات، وآخرها خلال مباراة وولفرهامبتون التي فاز فيها ليفربول بصعوبة بهدف نظيف أحرزه البرتغالي جوتا، وأوضحت المقاطع حالات فنية تستدعي تدخلاً صارماً من المدرب الألماني يورغن كلوب دون جدوى.

وأظهرت الفيديوهات أيضا تجنب ماني تمرير الكرة أكثر من مرة لصلاح، مما أثر سلباً على تعاون اللاعبين داخل الملعب، فيما بدا كلاهما متذمراً من الآخر وتبادلا اللوم، مما أفقد الفريق الروح والشخصية الجماعية في الملعب، رغم أنها أبرز أسلحة ليفربول في الموسم الماضي.

ويعاني “الريدز” هبوطاً في المستوى الفني مقارنة بالمواسم الماضية، إذ يحتل المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة متأخراً عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق 25 نقطة.

وتحت عنوان “عمل رائع من صلاح.. بعض التدريبات من تدريبات الريدز اليوم”، كشف الفيديو عن تمرين قاس يؤديه صلاح بالصعود على حائط خشبي باستخدام يديه وأداتين معدنيتين يثبتهما في تجاويف بالحائط، على طريقة توم كروز في أحد أجزاء سلسلة “مهمة مستحيلة” الشهيرة.

ولم يبد على ملامح وجه صلاح أي تعبيرات تنم عن المعاناة أو حتى الضيق خلال ممارسة التمرين العنيف.

وكان عشاق ليفربول تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر ما بدا صراعا خفيا بين صلاح وساديو ماني، رصدت تصرف السنغالي بأنانية في كثير من الهجمات، وآخرها خلال مباراة وولفرهامبتون التي فاز فيها ليفربول بصعوبة بهدف نظيف أحرزه البرتغالي جوتا، وأوضحت المقاطع حالات فنية تستدعي تدخلاً صارماً من المدرب الألماني يورغن كلوب دون جدوى.

وأظهرت الفيديوهات أيضا تجنب ماني تمرير الكرة أكثر من مرة لصلاح، مما أثر سلباً على تعاون اللاعبين داخل الملعب، فيما بدا كلاهما متذمراً من الآخر وتبادلا اللوم، مما أفقد الفريق الروح والشخصية الجماعية في الملعب، رغم أنها أبرز أسلحة ليفربول في الموسم الماضي.

ويعاني “الريدز” هبوطاً في المستوى الفني مقارنة بالمواسم الماضية، إذ يحتل المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة متأخراً عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق 25 نقطة.