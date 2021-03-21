“الإغماء المتكرر”.. حالة تصيب نجم الهلال وتقلق جماهيره

مرة جديدة، أثار المهاجم الفرنسي بافاتيمبي غوميز قلق جماهير الهلال السعودي، بسقوطه مغمى عليه على أرض ملعب، في واقعة تكررت أكثر من مرة خلال مسيرته.

وخلال لقاء الهلال والقادسية، ضمن الجولة 24 لمنافسات الدوري السعودي، السبت، سقط غوميز على أرض الملعب بشكل مفاجئ.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سقوط غوميز أثناء وقوفه في منتصف الملعب، قبل أن تنجح محاولات الجهاز الطبي بإسعافه ليستعيد وعيه.

وعاد غوميز لمتابعة اللقاء الذي انتصر فيه الهلال بنتيجة 1-0 ليواصل تصدره للدوري.

وطالما عانى الفرنسي بسبب حالات الإغماء خلال مسيرته السابقة مع عدة أندية ارتدى قمصانها، بالإضافة إلى منتخب بلاده.

وسبق وسقط في مباراة فريقه أمام الاتفاق في فبراير الماضي وأيضا أمام الأهلي في أغسطس الماضي لكنه تمكن من متابعة اللقاء وقال حينها في تصريحات تلفزيونية إنه شعر بضيق في التنفس.

وعانى غوميز بسبب حالات إغماء في عدة مباريات لعبها بجانب تدريبات سابقة مع المنتخب الفرنسي وتم تشخيص حالته بإغماء وعائي مبهمي ويدعى المرض كذلك بالإغماء الشائع أو الإغماء القلبي العصبي وهو واحدٌ من أكثر الأسباب شيوعًا للإغماء وهي حالة ينعدم بها التوازن وبعد انتهاء نوبة الإغماء يشعر المصاب بالإعياء لكنه لا يكون مشوش الذهن.

وخلال لقاء الهلال والقادسية، ضمن الجولة 24 لمنافسات الدوري السعودي، السبت، سقط غوميز على أرض الملعب بشكل مفاجئ.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سقوط غوميز أثناء وقوفه في منتصف الملعب، قبل أن تنجح محاولات الجهاز الطبي بإسعافه ليستعيد وعيه.

وعاد غوميز لمتابعة اللقاء الذي انتصر فيه الهلال بنتيجة 1-0 ليواصل تصدره للدوري.

وطالما عانى الفرنسي بسبب حالات الإغماء خلال مسيرته السابقة مع عدة أندية ارتدى قمصانها، بالإضافة إلى منتخب بلاده.

وسبق وسقط في مباراة فريقه أمام الاتفاق في فبراير الماضي وأيضا أمام الأهلي في أغسطس الماضي لكنه تمكن من متابعة اللقاء وقال حينها في تصريحات تلفزيونية إنه شعر بضيق في التنفس.

وعانى غوميز بسبب حالات إغماء في عدة مباريات لعبها بجانب تدريبات سابقة مع المنتخب الفرنسي وتم تشخيص حالته بإغماء وعائي مبهمي ويدعى المرض كذلك بالإغماء الشائع أو الإغماء القلبي العصبي وهو واحدٌ من أكثر الأسباب شيوعًا للإغماء وهي حالة ينعدم بها التوازن وبعد انتهاء نوبة الإغماء يشعر المصاب بالإعياء لكنه لا يكون مشوش الذهن.