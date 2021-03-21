الخنفور يطالب بمنح تسهيلات ومزايا لمن تلقى تطعيم كورونا

21 مارس 2021 | | طالب النائب سعد الخنفور، وزارة الصحة بإعفاء المواطنين الذين حصلوا على جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19 من متطلبات الحجر الصحي المؤسسي وغيره بعد العودة من السفر إلى البلاد أو بعد مخالطة حالة إصابة إيجابية بكوفيد-19.

وقال الخنفور في تصريح صحفي، إن مطالبته تأتي أسوة بالعديد من الدول التي اتخذت هذا القرار في أوقات سابقة، داعياً الحكومة ووزارة الصحة إلى تقديم تسهيلات ومزايا لمن أنهي الكورس الوقائي لفايروس كورنا وحصل على الجرعتين.

وشدد على ضرورة تحفيز بقية المواطنين على الإقبال على التطعيم، مؤكداً أن هذا لن يأتي إلا بترغيب المواطنين بمزايا وتحفيزات تفرقهم عن الاخرين الذين لم يقبلوا على التطعيم.

وطالب الخنفور بزيادة اعداد مراكز التطعيم وفق الخطة المعلنة وكذلك تكثيف التطعيم للمواطنين على مدار الأسبوع وفي جميع أيام العطلات الرسمية في مراكز البلاد كافة بهدف زيادة أعداد الحاصلين على التطعيم والوصول إلى العدد المستهدف بأسرع وقت ممكن.

وطالب الخنفور في ختام تصريحه وزارة الصحة بنقل تجربة عدد من الدول إلى الكويت والتي شرعت في اصدار جواز صحي رقمي للحاصلين على جرعتي التطعيم من مواطنيها لضمان تخطيهم كافة الإجراءات في المطارات من دون أي متاعب أو اختبارات إضافية.(ع.إ)