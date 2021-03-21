الشاهين: وجهت أسئلة إلى جميع الوزراء بشأن تطبيق قانون مقاطعة الكيان الصهيوني

21 مارس 2021 | | قال النائب أسامة الشاهين إنه وجه أسئلة إلى كل الوزراء بشأن دور كل منهم في تطبيق قانون مقاطعة الكيان الصهيوني، داعياً الجهات المسؤولة عن الرياضة إلى تأكيد الموقف الكويتي تجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، “إن توجيه تلك الأسئلة يأتي من منطلق واجب إسلامي ودستوري ووطني للوقوف على الإجراءات التي تتخذها وزاراتهم والجهات التابعة لهم لتطبيق هذا التشريع الملزم بعد المستجدات الخليجية الجديدة”.

وأكد أن هذه المستجدات تتطلب إجراءات جمركية ومصرفية وتجارية وانتباها وحرصا أشد وأخطر، لاكتساب التطبيع غطاء أقوى بوجود شركاء وجيران في المنطقة الخليجية، وفي المنطقة العربية بشكل عام.

وأعرب الشاهين عن استنكاره ورفضه المشاركة الكويتية والخليجية في رالي (باها) الذي يعقد حالياً في الأردن بوجود مشاركة صهيونية في هذا الرالي.

ودعا الشاهين اللجنة الأوليمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية الكويتية لمعالجة الخلل وسد الثغرات وتأكيد الموقف الكويتي الواضح والراسخ والدائم ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.(ع.إ)(أ.غ)