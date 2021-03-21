جوهر يطالب بإلغاء الحظر الجزئي ووضع معايير واضحة لجميع المراحل الدراسية

21 مارس 2021 | | طالب النائب د. حسن جوهر مجلس الوزراء، ووزارة الصحة بإعادة النظر فورا في قرار الحظر الجزئي، ووزارة التربية برؤية واضحة تجاه سير الدراسة والاختبارات في جميع المراحل الدراسية.

وقال جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان “ترقب الجميع لجلسة اداء القسم ووفاء الحكومة بما وعدت به من اقرار حزمة من التشريعات إلا أن هذا لا يمنع الاهتمام بقضايا مصيرية ومهمة لجميع أفراد المجتمع”.

وأوضح ان اولى هذه القضايا تتعلق بالتعليم الذي يحتاج إلى رؤية واضحة وقرار جرئ وفقا لمعايير ثابته وواضحة وعادلة للجميع حتى يتهيأ اولياء الامور والطلبة خاصة طلبة الصف الثاني عشر .

وأبدى جوهر استغرابه في هذا الصدد من “عدم وجود نظام واضح المعالم والقرارات المترددة والمتضاربة من وزارة التربية خاصه فيما يتعلق بمصير الصف الثاني عشر”.

وأضاف أنه ” لا يعقل ان تبدأ الدراسة اول الشهر الحالي والامتحانات النهائية ستعقد في نهايه مايو ومنتصف يونيو المقبلين بينما الوزارة لم تحدد نمط الامتحانات النهائية حتى الان”.

وتسائل جوهر عن طبيعة الامتحانات وهل ستكون ورقية داخل الفصل الدراسي أم ستكون بنظام الاون لاين وهل طلاب الصف الثاني عشر هم المعنيين بأداء الاختبارات الورقية دون غيره من المراحل التعليمية؟

ولفت إلى أن الكثير من أولياء الامور أرسلوا شكاوى حول نظام التعليم عن بعد خاصة برنامج التيمز مشيرا إلى أنه برنامج راقي الا انه يحتاج الى اشراف ودعم فني مستمرين لتدارك الاخطاء ومعالجتها بطريقة حرفية ومسؤولة.

من جانب أخر قال جوهر إن القضية الثانية هي استمرار تخبط وزارة الصحة في التعاطي مع ازمة كورونا مشيرا الى ان هناك كم هائل من الاستفسارات والملاحظات والاسئلة على المعلومات التي ترد من داخل الجسم الطبي (الذي نفتخر فيه).

وتسائل جوهر” هل يعقل ان مؤشرات الاصابة بكورونا انخفضت في جميع دول العالم الا في الكويت؟ وهل يعقل ان نسبه اصابه الكويتيين اصبحت ضعف اصابة الوافدين رغم ان الكويتيين يشكلون ٣٠٪؜ من السكان؟”.

وأضاف”ما دقه المعلومات التي تؤكد ان الاصابات في ازدياد رغم تطبيق للحظر الجزئي لمدة ١٢ ساعه في اليوم بالتزامن مع بدء تطعيم المواطنين والعاملين في مختلف اجهزه الدولة”.

وطالب جوهر الحكومة بالاخذ بعين الاعتبار الاثار السلبية التي يتحملها الناس نتيجة هذا الحظر، إضافة إلى الضغط على الشوارع الذي تسبب في الحوادث والازدحام في الاسواق ومراكز العمل خلال فترة النهار.

وتساءل”هل الجائحة تنتشر في الليل ولا تنتشر في النهار؟” مؤكدا أن هذه الاسئلة كلها مستحقة وستضم للملف الخاص بمساءلة الوزير.

وشدد جوهر على ضرورة ان تكون هناك مصداقية في التعامل مع الرأي العام، معتبرا ان الحظر الجزئي (خيار فاشل)؛ حيث لم يساعد في تخفيض اعداد الاصابات والوفيات المعلنة والتي يعتبرها بيانات غير دقيقة.(إع)