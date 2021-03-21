فيديو صادم من لبنان.. حصان جامح “يرتمي في أحضان سيارة”

في مشهد بدا غريبا ونادرا ومؤلما بالوقت ذاته، اصطدم حصان يركض مسرعا بسيارة، في محافظة جبل لبنان غربي البلاد.

وحسب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحصان الجامح خرج عن السيطرة فيما يبدو، واصطدم بسيارة متحركة ليسقط على الأرض ويقف للحظات، ثم يكمل مسيره لكن ببطء، بالحادث الذي وقع الجمعة.

وكشفت مصادر “سكاي نيوز عربية” أن الحادث وقع بين بلدتي سبلين وكترمايا، في منطقة إقليم الخروب الشوفية بمحافظة جبل لبنان.

وأدى الحادث إلى إصابة الحصان بكدمات وتعرض السيارة لأضرار كبيرة، فيما توقفت حركة السير في الشارع لثوان.

ووفق شاهد عيان تحدث إلى موقع “سكاي نيوز عربية”، فإن المنطقة الفاصلة بين البلدتين تشكل فسحة لممارسة نشاط ركوب الخيل غير المراقب، الأمر الذي أدى إلى شرود أحد الأحصنة، في حادثة تكاد تكون الأولى من نوعها في المنطقة وفي لبنان.

وقال رئيس جمعية “إليازا” في لبنان زياد عقل لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الجمعية نشرت مقطع الفيديو بهدف التوعية، ومن أجل “أخذ العبرة من الحادث لحماية الإنسان والحيوان”.

وحسب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحصان الجامح خرج عن السيطرة فيما يبدو، واصطدم بسيارة متحركة ليسقط على الأرض ويقف للحظات، ثم يكمل مسيره لكن ببطء، بالحادث الذي وقع الجمعة.

وكشفت مصادر “سكاي نيوز عربية” أن الحادث وقع بين بلدتي سبلين وكترمايا، في منطقة إقليم الخروب الشوفية بمحافظة جبل لبنان.

وأدى الحادث إلى إصابة الحصان بكدمات وتعرض السيارة لأضرار كبيرة، فيما توقفت حركة السير في الشارع لثوان.

ووفق شاهد عيان تحدث إلى موقع “سكاي نيوز عربية”، فإن المنطقة الفاصلة بين البلدتين تشكل فسحة لممارسة نشاط ركوب الخيل غير المراقب، الأمر الذي أدى إلى شرود أحد الأحصنة، في حادثة تكاد تكون الأولى من نوعها في المنطقة وفي لبنان.

وقال رئيس جمعية “إليازا” في لبنان زياد عقل لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الجمعية نشرت مقطع الفيديو بهدف التوعية، ومن أجل “أخذ العبرة من الحادث لحماية الإنسان والحيوان”.