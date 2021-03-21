ميسي يقود برشلونة لاكتساح سوسيداد بنصف دستة أهداف

سجل ليونيل ميسي هدفين وصنع ثالثا، ليقود برشلونة بعرض رائع إلى فوز كاسح بنتيجة 6-1 على مضيفه ريال سوسيداد، الأحد، في الدوري الإسباني.

وسجلت المباراة رقما استثنائيا لميسي، حيث أصبح أكثر لاعبي برشلونة خوضا للمباريات.

وافتتح أنطوان غريزمان التسجيل بهز شباك ناديه القديم في الدقيقة 36، وأضاف سيرجينو ديست الهدف الثاني قبل الاستراحة بقليل مستفيدا من تمريرة القائد ميسي.

وسجل ديست مجددا في بداية الشوط الثاني، قبل أن يستحوذ ميسي على تمريرة من سيرجيو بوسكيتس ويسجل هدفا رائعا في الليلة التي شهدت وصوله إلى 768 مباراة مع برشلونة، ليتفوق بفارق مباراة واحدة على زميله السابق تشابي هرنانديز.

وأحرز عثمان ديمبلي الهدف الخامس في الدقيقة 71 بعد مجهود فردي، فيما قلص أندير بارينيتشيا الفارق بعدها بفترة قصيرة لأصحاب الأرض بشكل رائع.

لكن ميسي كان صاحب الكلمة الأخيرة، وسجل في الدقيقة 89 من تمريرة جوردي ألبا، ليصل إلى23 هدفا ويعزز تصدره لقائمة هدافي الدوري.

واجتاز برشلونة غريمه ريال مدريد وتقدم إلى المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وبفارق 4 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر قبل 10 جولات على نهاية المسابقة.

وسجلت المباراة رقما استثنائيا لميسي، حيث أصبح أكثر لاعبي برشلونة خوضا للمباريات.

وافتتح أنطوان غريزمان التسجيل بهز شباك ناديه القديم في الدقيقة 36، وأضاف سيرجينو ديست الهدف الثاني قبل الاستراحة بقليل مستفيدا من تمريرة القائد ميسي.

وسجل ديست مجددا في بداية الشوط الثاني، قبل أن يستحوذ ميسي على تمريرة من سيرجيو بوسكيتس ويسجل هدفا رائعا في الليلة التي شهدت وصوله إلى 768 مباراة مع برشلونة، ليتفوق بفارق مباراة واحدة على زميله السابق تشابي هرنانديز.

وأحرز عثمان ديمبلي الهدف الخامس في الدقيقة 71 بعد مجهود فردي، فيما قلص أندير بارينيتشيا الفارق بعدها بفترة قصيرة لأصحاب الأرض بشكل رائع.

لكن ميسي كان صاحب الكلمة الأخيرة، وسجل في الدقيقة 89 من تمريرة جوردي ألبا، ليصل إلى23 هدفا ويعزز تصدره لقائمة هدافي الدوري.

واجتاز برشلونة غريمه ريال مدريد وتقدم إلى المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وبفارق 4 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر قبل 10 جولات على نهاية المسابقة.