رياضة

نجم ليفربول يحسم قراره بالرحيل “مجانا”.. ويكشف وجهته المقبلة

منذ ساعتين
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يبدو أن رئيس برشلونة الجديد خوان لابورتا، قارب على إتمام أول تعاقداته للنادي الكتالوني، وهي صفقة لنجم خط وسط ليفربول الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة “صنداي تايمز”، حسم لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم أمره وقرر الانتقال لصفوف برشلونة الصيف المقبل، مع انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن فينالدوم وافق الأحد على العقد الأولي الذي قدمه برشلونة، مما يعني أن انتقاله لصفوف مواطنه رونالد كومان أصبح مسالة وقت لا أكثر.

وسيصبح بذلك فينالدوم أول صفقة يتمها الرئيس الجديد لبرشلونة، خوان لابورتا، منذ توليه رئاسة النادي للولاية الثانية، هذا الشهر.

وسينتقل فينالدوم بشكل مجاني لبرشلونة، حيث ينتهي عقده الصيف المقبل، مما يعني أنه لن يكلف خزينة النادي الكتالوني المثقلة بالديون أي مبلغ.

ويأتي انتقال فينالدوم وسط أزمة حقيقية يعيشها ليفربول الإنجليزي، بعد تراجع كبير بالنتائج، ولعنة إصابات لحقت بعدد كبير من لاعبي الفريق.

ووفقا لصحيفة “صنداي تايمز”، حسم لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم أمره وقرر الانتقال لصفوف برشلونة الصيف المقبل، مع انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن فينالدوم وافق الأحد على العقد الأولي الذي قدمه برشلونة، مما يعني أن انتقاله لصفوف مواطنه رونالد كومان أصبح مسالة وقت لا أكثر.

وسيصبح بذلك فينالدوم أول صفقة يتمها الرئيس الجديد لبرشلونة، خوان لابورتا، منذ توليه رئاسة النادي للولاية الثانية، هذا الشهر.

وسينتقل فينالدوم بشكل مجاني لبرشلونة، حيث ينتهي عقده الصيف المقبل، مما يعني أنه لن يكلف خزينة النادي الكتالوني المثقلة بالديون أي مبلغ.

ويأتي انتقال فينالدوم وسط أزمة حقيقية يعيشها ليفربول الإنجليزي، بعد تراجع كبير بالنتائج، ولعنة إصابات لحقت بعدد كبير من لاعبي الفريق.

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