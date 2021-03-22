أستراليا.. “هجوم مرعب” للعناكب على المنازل هربا من الفيضانات

الفيضانات الأسوأ منذ عقود، ضربت أستراليا، ولكنها لم تؤثر على حياة البشر فقط، بل دفعت آلاف العناكب للتحرك في جماعات، بلقطات “مرعبة” رصدتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، أوامر الإجلاء، الأحد، بعد أسوأ فيضانات منذ عقود.

وردت خدمات الطوارئ في الولاية على 640 طلبا للمساعدة مساء السبت، من ضمنها 66 طلبا للإنقاذ من الفيضانات.

كما تم رصد الآلاف من العناكب وهم يفرون من أعشاشهم إلى الأماكن المفتوحة، هربا من الفيضانات التي أغرقت مساكنهم، وفقا لموقع “ديلي ميل”.

وصور أحد السكان المحليين سربا هائلا يزحف على طول خور كينشيلا، على الساحل الشمالي الأوسط لنيو ساوث ويلز، الاثنين.

وشوهدت العناكب وهي تنتقل سويا في أفواج، لتغير لون الأرضية الترابية إلى الأسود في منظر وصفه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي “بالمرعب”.

وتم تصوير العناكب وهي تخرج من الأرض وتزحف فوق الأسوار والمرائب والمنازل أثناء محاولتها الهروب من مياه الفيضانات في نيو ساوث ويلز.

صورت ميلاني ويليامز، السبت، آلاف من العناكب تتسلق سياجها ومرآبها في منزلها في ماكفيل، في الساحل الشمالي.

وقالت وليامز: “بينما كان الماء يرتفع، كان صندوق البريد يغوص ​​أكثر فأكثر، حينها كان بإمكاني رؤية كل هذه “الكائنات السوداء الصغيرة” وهي تخرج، وعرفت وقتها أنها عناكب مخيفة”.

وعبر ساكن آخر عن مخاوفه بنشر فيديو على تطبيق “تك توك” يظهر العناكب وهي تتسلق سياج حديقته، وتحول السور الأخضر الملون إلى طبقة متحركة من السواد.

ومن المقرر أن يستمر هطول الأمطار خلال يومي الاثنين والثلاثاء، مما يزيد من احتمالية زحف العناكب على الأرض.

وأصدرت ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، أوامر الإجلاء، الأحد، بعد أسوأ فيضانات منذ عقود.

وردت خدمات الطوارئ في الولاية على 640 طلبا للمساعدة مساء السبت، من ضمنها 66 طلبا للإنقاذ من الفيضانات.

كما تم رصد الآلاف من العناكب وهم يفرون من أعشاشهم إلى الأماكن المفتوحة، هربا من الفيضانات التي أغرقت مساكنهم، وفقا لموقع “ديلي ميل”.

وصور أحد السكان المحليين سربا هائلا يزحف على طول خور كينشيلا، على الساحل الشمالي الأوسط لنيو ساوث ويلز، الاثنين.

وشوهدت العناكب وهي تنتقل سويا في أفواج، لتغير لون الأرضية الترابية إلى الأسود في منظر وصفه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي “بالمرعب”.

وتم تصوير العناكب وهي تخرج من الأرض وتزحف فوق الأسوار والمرائب والمنازل أثناء محاولتها الهروب من مياه الفيضانات في نيو ساوث ويلز.

صورت ميلاني ويليامز، السبت، آلاف من العناكب تتسلق سياجها ومرآبها في منزلها في ماكفيل، في الساحل الشمالي.

وقالت وليامز: “بينما كان الماء يرتفع، كان صندوق البريد يغوص ​​أكثر فأكثر، حينها كان بإمكاني رؤية كل هذه “الكائنات السوداء الصغيرة” وهي تخرج، وعرفت وقتها أنها عناكب مخيفة”.

وعبر ساكن آخر عن مخاوفه بنشر فيديو على تطبيق “تك توك” يظهر العناكب وهي تتسلق سياج حديقته، وتحول السور الأخضر الملون إلى طبقة متحركة من السواد.

ومن المقرر أن يستمر هطول الأمطار خلال يومي الاثنين والثلاثاء، مما يزيد من احتمالية زحف العناكب على الأرض.