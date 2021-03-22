الطريجي يطالب بتوضيح ملابسات ضبط 100مليون دينار قبل تهريبها خارج البلاد

22 مارس 2021 | | طالب النائب د.عبدالله الطريجي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بضرورة الإعلان عن ملابسات ضبط مبلغ 100 مليون دينار في مخزن بميناء الشويخ .

وقال الطريجي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن إحدى الجهات الحكومية داهمت أحد المخازن في ميناء الشويخ وتم العثور على مبلغ يقارب 100 مليون دينار كويتي جاهزة للتهريب خارج الكويت.

وأوضح أن المطلوب التحرك الفوري وحجز هذه الأموال وتحريزها ومعرفه مصدرها، ومن يملكها، ولماذا يريد إخراجها من البلاد، منوها إلى وجود قضايا مماثلة تمت إثارتها في مجلس ٢٠١٣ لإحدى الشركات المعروفة بعملية غسل الأموال.

وقال الطريجي إنه في انتظار تحرك سريع للجهات الحكومية والإعلان اليوم عن ملابسات عملية الضبط. (إع)(أ.غ)