صلاح يتحدث عن حال ليفربول قبل مواجهة الميرنغي

كشف نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، عن توقعاته بشأن أداء “الريدز”، بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال الفترة الواقعة بين يناير ومارس، مما أدى إلى ابتعاده عن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحققت كتيبة المدرب يورغن كلوب 3 انتصارات و8 هزائم في 14 مباراة بالدوري، إلا أن ليفربول تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأوقعته القرعة في مواجهة مرتقبة مع ريال مدريد.

وفي حديث لموقع “ليفربول”، قال صلاح الذي انضم للمنتخب المصري المشارك في تصفيات كأس الأمم الإفريقية: “أنا سعيد بنتائجنا الأخيرة، لذا آمل أن نواصل الفوز”.

وأضاف: “أنه أمر صعب علينا جميعا بسبب الوضع الذي مررنا به ومكانتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنني أعتقد أننا سنكون أفضل في دوري أبطال أوروبا، نقوم بعمل جيد”.

وتابع قائلا: “لا أريد أن أتحدث فقط عن موسمي لأننا نلعب كفريق، لذلك أقول إنه موسم صعب علينا جميعا، ونحتاج فقط إلى الاستمرار ومحاولة الفوز بالمباريات”.

واختتم حديثه بالقول: “سنعطي 100 في المئة للفوز بالمباريات القليلة المقبلة، ونأمل أن نتمكن من فعل ذلك، والقيام بعمل جيد أيضا في دوري الأبطال”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

ورغم أداء ليفربول المتواضع هذا الموسم، إلا أن صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب هاري كين برصيد 17 هدفا، كما وصل إلى 25 هدفا في جميع المسابقات للمرة الثالثة في أربعة مواسم.

وحققت كتيبة المدرب يورغن كلوب 3 انتصارات و8 هزائم في 14 مباراة بالدوري، إلا أن ليفربول تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأوقعته القرعة في مواجهة مرتقبة مع ريال مدريد.

وفي حديث لموقع “ليفربول”، قال صلاح الذي انضم للمنتخب المصري المشارك في تصفيات كأس الأمم الإفريقية: “أنا سعيد بنتائجنا الأخيرة، لذا آمل أن نواصل الفوز”.

وأضاف: “أنه أمر صعب علينا جميعا بسبب الوضع الذي مررنا به ومكانتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنني أعتقد أننا سنكون أفضل في دوري أبطال أوروبا، نقوم بعمل جيد”.

وتابع قائلا: “لا أريد أن أتحدث فقط عن موسمي لأننا نلعب كفريق، لذلك أقول إنه موسم صعب علينا جميعا، ونحتاج فقط إلى الاستمرار ومحاولة الفوز بالمباريات”.

واختتم حديثه بالقول: “سنعطي 100 في المئة للفوز بالمباريات القليلة المقبلة، ونأمل أن نتمكن من فعل ذلك، والقيام بعمل جيد أيضا في دوري الأبطال”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

ورغم أداء ليفربول المتواضع هذا الموسم، إلا أن صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب هاري كين برصيد 17 هدفا، كما وصل إلى 25 هدفا في جميع المسابقات للمرة الثالثة في أربعة مواسم.