عارضة حسناء تكشف خطة “إغواء” نجم التنس جوكوفيتش

كشفت عارضة الأزياء والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الصربية ناتاليا سيكيتش، عن خطة كانت ترمي لتشويه سمعة لاعب التنس الشهير، المصنف الأول عالميا، نوفاك جوكوفيتش.

وحسبما قالت ناتاليا، فقد عرض عليها شخص في لندن، “إغواء” بطل ويمبلدون خمس مرات، وذلك مقابل 52 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت أن الخطة كانت تشمل تصوير نوفاك في أوضاع غير لائقة، ونشر ذلك على الإنترنت، لافتة إلى اعتقادها بأن الهدف من وراء ذلك كان تدمير زواج نجم التنس، وإلحاق الضرر بمسيرته الرياضية.

وبيّنت ناتاليا وفق تصريحات صحفية، أنها شعرت “بالإهانة” من العرض، خصوصا أنه يستهدف لاعب تنس يعد “أفضل سفير لبلدها صربيا”.

وحسبما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد أوضح الشخص الذي كان يحاول الإيقاع بنوفاك جوكوفيتش، أنه سيقدم لنتاليا إلى جانب المبلغ المالي، رحلة شاملة كافة المصاريف لأي مكان تريد قصده.

ووصفت نتاليا ما حدث خلال اجتماعها بذلك الشخص قائلة: “ضحكت لأني ظننته يمازحني، ولما شعرت بجدية ما يقول، رفضت بشدة، وكنت على وشك أن أرمي ما أمامي في وجهه. غادرت على الفور وآمل ألا يجد امرأة أخرى تفعل ذات الشيء مع نوفاك”.

جدير بالذكر أن جوكوفيتش، 34 عاما، بات المصنف الأول عالميا الأطول احتفاظا بهذا اللقب في وقت سابق هذا الشهر، وذلك بعد تجاوز النجم السويسري روجر فيدرر.

وحسبما قالت ناتاليا، فقد عرض عليها شخص في لندن، “إغواء” بطل ويمبلدون خمس مرات، وذلك مقابل 52 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت أن الخطة كانت تشمل تصوير نوفاك في أوضاع غير لائقة، ونشر ذلك على الإنترنت، لافتة إلى اعتقادها بأن الهدف من وراء ذلك كان تدمير زواج نجم التنس، وإلحاق الضرر بمسيرته الرياضية.

وبيّنت ناتاليا وفق تصريحات صحفية، أنها شعرت “بالإهانة” من العرض، خصوصا أنه يستهدف لاعب تنس يعد “أفضل سفير لبلدها صربيا”.

وحسبما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد أوضح الشخص الذي كان يحاول الإيقاع بنوفاك جوكوفيتش، أنه سيقدم لنتاليا إلى جانب المبلغ المالي، رحلة شاملة كافة المصاريف لأي مكان تريد قصده.

ووصفت نتاليا ما حدث خلال اجتماعها بذلك الشخص قائلة: “ضحكت لأني ظننته يمازحني، ولما شعرت بجدية ما يقول، رفضت بشدة، وكنت على وشك أن أرمي ما أمامي في وجهه. غادرت على الفور وآمل ألا يجد امرأة أخرى تفعل ذات الشيء مع نوفاك”.

جدير بالذكر أن جوكوفيتش، 34 عاما، بات المصنف الأول عالميا الأطول احتفاظا بهذا اللقب في وقت سابق هذا الشهر، وذلك بعد تجاوز النجم السويسري روجر فيدرر.