ألمانيا.. إطلاق سراح ثمانيني بعد 58 عاما في السجن

أمر القضاء الألماني بإطلاق سجين يبلغ 84 عاما يقبع في السجن منذ 58 عاما بعد إدانته بجريمة قتل مزدوجة، على ما أعلنت المحكمة العليا في منطقة كارلسروهه.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن هذا الرجل أمضى محكومية بالسجن من بين الأطول في تاريخ ألمانيا.

وكانت محكمة في برلين دانت في 30 مايو 1963 الرجل البالغ حينها 25 عاما بتهمة مهاجمة زوجين في سيارتهما وقتلهما.

ورفض القضاء الألماني مرات عدة في السابق طلبات تقدم بها المحكوم بالسجن مدى الحياة لإطلاق سراحه، آخرها في مايو 2020.

وقدمت محاميته حينها التماسا بهذا الصدد.

ولم يُعلن عن تاريخ إطلاق سراح الرجل الثمانيني المسجون منذ فترة تقسيم ألمانيا إلى جمهوريتين منفصلتين في الغرب والشرق.

وتبلغ عقوبة السجن القصوى في ألمانيا 15 عاما، غير أن القضاء يمكن أن يحرم محكوما من إمكان المطالبة بإطلاق سراح مشروط بعد انقضاء 15 عاما في حال كانت جريمته ترتدي “خطورة خاصة”.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن هذا الرجل أمضى محكومية بالسجن من بين الأطول في تاريخ ألمانيا.

وكانت محكمة في برلين دانت في 30 مايو 1963 الرجل البالغ حينها 25 عاما بتهمة مهاجمة زوجين في سيارتهما وقتلهما.

ورفض القضاء الألماني مرات عدة في السابق طلبات تقدم بها المحكوم بالسجن مدى الحياة لإطلاق سراحه، آخرها في مايو 2020.

وقدمت محاميته حينها التماسا بهذا الصدد.

ولم يُعلن عن تاريخ إطلاق سراح الرجل الثمانيني المسجون منذ فترة تقسيم ألمانيا إلى جمهوريتين منفصلتين في الغرب والشرق.

وتبلغ عقوبة السجن القصوى في ألمانيا 15 عاما، غير أن القضاء يمكن أن يحرم محكوما من إمكان المطالبة بإطلاق سراح مشروط بعد انقضاء 15 عاما في حال كانت جريمته ترتدي “خطورة خاصة”.