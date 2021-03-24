فيديو.. ديمبلي يفقد وعيه ويسقط في تدريبات أتلتيكو مدريد

شهدت تدريبات أتلتيكو مدريد الإسباني، سقوط المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي فجأة، ودخول المسعفين لأرضية الملعب لتقديم الرعاية الطبية له.

وفقد ديمبلي وعيه، وسقط على الأرض، وسط ارتباك زملائه من لاعبي أتلتيكو مدريد، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وحاول لاعبو الفريق مساعدة هداف فولهام وسلتيك السابق، حيث قام أحد اللاعبين بتمديد النجم الفرنسي بطريقة تحول دون ابتلاعه للسانه.

وأظهرت مقاطع فيديو متنوعة تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، اندفاع بعض اللاعبين لطلب المساعدة الطبية لديمبلي.

وفي فيديو آخر، ظهر ديمبلي وهو يغادر الملعب بنفسه، الأمر الذي فسّره كثيرون بكون المشكلة الصحية التي يعاني منها ليست خطيرة.

وأشار تقرير لـ”راديو ماركا”، أن ديمبلي عانى من انخفاض في ضغط الدم، الأمر الذي تسبب بسقوطه خلال التدريبات.

وكان ديمبلي قد انتقل لصفوف أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة من ليون الفرنسي، مع خيار يتيح جعل الانتقال دائما في الصيف القادم.

وفقد ديمبلي وعيه، وسقط على الأرض، وسط ارتباك زملائه من لاعبي أتلتيكو مدريد، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وحاول لاعبو الفريق مساعدة هداف فولهام وسلتيك السابق، حيث قام أحد اللاعبين بتمديد النجم الفرنسي بطريقة تحول دون ابتلاعه للسانه.

وأظهرت مقاطع فيديو متنوعة تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، اندفاع بعض اللاعبين لطلب المساعدة الطبية لديمبلي.

وفي فيديو آخر، ظهر ديمبلي وهو يغادر الملعب بنفسه، الأمر الذي فسّره كثيرون بكون المشكلة الصحية التي يعاني منها ليست خطيرة.

وأشار تقرير لـ”راديو ماركا”، أن ديمبلي عانى من انخفاض في ضغط الدم، الأمر الذي تسبب بسقوطه خلال التدريبات.

وكان ديمبلي قد انتقل لصفوف أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة من ليون الفرنسي، مع خيار يتيح جعل الانتقال دائما في الصيف القادم.