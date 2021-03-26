اعتراف بوتن “المؤلم”: سقطت من على ظهر حصان

في تصريح مثير ونادر، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أنه سقط من فوق ظهر حصان في إحدى جولاته الرياضية.

ويحرص بوتن (68 عاما) على تقديم نفسه في صورة الرياضي، وكثيرا ما يظهر ممتطيا ظهر جواد وهو عاري الصدر، أو يمارس رياضات أخرى مثل هوكي الجليد.

بل إن الحاكم المخضرم ظهر كثيرا في مشاهد لا تخلو من الخطر، بين الغطس في مياه درجة حرارتها تحت الصفر، وقهر منافسين في لعبة الجودو، وإطلاق نمور في الغابة، والسباحة في نهر.

والجمعة، نقلت وكالة “تاس” عن بوتن قوله: “في إحدى المرات كانوا يلتقطون لي صورا، وكنت في تدريب، وحدث أن توقف الجواد فجأة أمام حاجز وانقلبت. حرفيا انقلبت”.

ولم يذكر متى حدث ذلك، لكنه ذكر أنه سقط “بشكل مريح تماما”، وأنه طلب من المصور الاحتفاظ باللقطة.

وقال بوتن: “(كانت) المرة الأولى التي أسمع هذه الإجابة منه: سأمحوها على الفور”.

ونادرا ما يتحدث الكرملين عن صحة بوتن أو الحوادث التي يتعرض لها، بل يحرص على تصدير صورة الرجل القوي ونشر صوره وهو يمارس الرياضة.

وكانت هناك مزاعم عن آلام في ظهر بوتن عام 2012، وفي ذلك الوقت قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو إن ذلك حدث له بعد مباراة جودو.

ويحرص بوتن (68 عاما) على تقديم نفسه في صورة الرياضي، وكثيرا ما يظهر ممتطيا ظهر جواد وهو عاري الصدر، أو يمارس رياضات أخرى مثل هوكي الجليد.

بل إن الحاكم المخضرم ظهر كثيرا في مشاهد لا تخلو من الخطر، بين الغطس في مياه درجة حرارتها تحت الصفر، وقهر منافسين في لعبة الجودو، وإطلاق نمور في الغابة، والسباحة في نهر.

والجمعة، نقلت وكالة “تاس” عن بوتن قوله: “في إحدى المرات كانوا يلتقطون لي صورا، وكنت في تدريب، وحدث أن توقف الجواد فجأة أمام حاجز وانقلبت. حرفيا انقلبت”.

ولم يذكر متى حدث ذلك، لكنه ذكر أنه سقط “بشكل مريح تماما”، وأنه طلب من المصور الاحتفاظ باللقطة.

وقال بوتن: “(كانت) المرة الأولى التي أسمع هذه الإجابة منه: سأمحوها على الفور”.

ونادرا ما يتحدث الكرملين عن صحة بوتن أو الحوادث التي يتعرض لها، بل يحرص على تصدير صورة الرجل القوي ونشر صوره وهو يمارس الرياضة.

وكانت هناك مزاعم عن آلام في ظهر بوتن عام 2012، وفي ذلك الوقت قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو إن ذلك حدث له بعد مباراة جودو.