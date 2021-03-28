بعد غياب 10 سنوات.. السودان يتأهل إلى نهائيات كأس أفريقيا

انتزع منتخب السودان بطاقة التأهل الى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك بعدما تفوق على ضيفه الجنوب أفريقي 2-صفر على ملعب “الجوهرة الزرقاء” في الخرطوم.

وهذه المرة التاسعة التي يتأهل فيها السودان الى النهائيات، علماً أنها كانت البلد المضيف للنسخة الأولى عام 1957 وتوج بها “صقور الجديان” باللقب مرة واحدة عام 1970.

وقدم منتخب “صقور الجديان” أداء قوياً في الشوط الأول، إذ كان الأكثر فاعلية برغم الاستحواذ النسبي للضيوف على الكرة، واستغل السوادانيون أول فرصة ليفتتحوا التسجيل عندما لعب أطهر الطاهر الكرة من ركلة حرة إلى داخل المنطقة فتابعها سيف الدين بخيت برأسه في شباك الحارس رونوين وليامس (5).

وضاعف منتخب “بافانا بافانا” ضغطه وشكل خطورة كبيرة على المرمى السوداني لا سيما عبر مهاجم ماميلودي صنداونز ثيمبا زواني تابانغ موناري ولاعب برايتون الإنكليزي بيرسي تاو، إلا ان الحارس علي بوعشرين كان “سداً منيعاً”، مقابل اعتماد أصحاب الأرض على المرتدات السريعة عبر الثلاثي الطاهر وبخيت ومحمد عبد الرحمن الذي قام بمجهود فردي مميز اذ توغل وتخطى أمثر من مدافع جنوب أفريقي وسدد كرة صاروخية انفجرت في شباك وليامس (32).

ولم يتبدل سيناريو اللقاء في الشوط الثاني، إذ واصل الضيوف سيطرتهم مع اعتماد السوداني على المرتدات السريعة، وكاد عبد الرحمن أن يضيف الهدف الثالث إلا أن رأسيته انحرفت عن طريق المرمى (67)، وسدد اللاعب نفسه كرة قوية مرت جانب المرمى (69).

وحافظ بوعشرين على نظافة شباكه بإنقاذه تسديدة تولاني هلاتشوايو الخطرة (75)، وأهدر عبد الرحمن المنفرد الهدف الثالث مجدداً عندما تلقى تمريرة بخيت إذ سدد في الشباك لجانبية (83).

وباتت هذه المرة هي الأولى التي يتأهل فيها السودان إلى البطولة الأفريقية منذ عام 2012، حيث غاب عن المحفل الأفريقي في نسخ 2013 و2015 و2017 و2019.

وفي المجموعة عينها، عززت غانا صدارتها بفوزها على ساوتاومي 3-1 في كوماسي. سجل لمنتخب “النجوم السوداء” نيكولاس أوبوكو (12) وجوردان أيو (31 من ركلة جزاء) وبابا رحمان (66)، وللضيوف انييستا (82).

وتصدرت غانا الترتيب النهائي برصيد 13 نقطة أمام السودان 12 نقطة وجنوب أفريقيا ثالثة بعشر نقاط، وساوتاومي بلا رصيد بعد تلقيها 6 خسارات في ست مباريات.

وفي المجموعة العاشرة، أنهى المنتخب التونسي المتصدر التصفيات بانتصار خامس على حساب ضيفه ومرافقه الى النهائيات الغيني الاستوائي 2-1 على ملعب “حمادي العقربي” برادس.

ووضع سيف الدين الجزيري منتخب نسور قرطاج في المقدمة مستثمراً تمريرة متقنة من لاعب الزمالك المصري فرجاني ساسي (4)، وواصل المنتخب التونسي سيطرته إذ أهدر لاعبوه لا سيما عبر الجزيري ويوسف المساكني.

وبعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني عزز التوانسة تفوقهم عندما أرسل علي العابدي تمريرة عرضية حولها كارلوس أكابو مارتينيز بالخطأ في شباك فريقه (52). ورد البديل فراس شواط “الهدية” مسجلاً في شباك الحارس البديل معز حسن هدف تقليص الفارق عندما حاول تشتيت الكرة اثر ركلة حرة نفذها بابلو كومتري (88).

وحققت تنزانيا فوزا شرفيا على ضيفتها ليبيا 1-صفر في مباراة تحصيل حاصل في دار السلام. وسجل الهدف لاعب الوداد المغربي سيمون مسوفا (45+2).

وتتصدر تونس برصيد 16 نقطة أمام غينيا الاستوائية تسع نقاط، وتنزانيا ثالثة بسبع نقاط وليبيا رابعة بثلاث نقاط.

وتغلبت ناميبيا على ضيفتها غينيا 2-1 ضمن المجموعة الأولى. سجل للفائزة بيتر شالوليلي (45 و77)، وللخاسرة مامادو كاني (17).

وتتصدر مالي التي اعتبرت فائزة 3-صفر على تشاد المجمدة عضويتها، ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة أمام غينيا الثانية 11 نقطة، ورفعت ناميبيا رصيدها الى 9 نقاط في المركز الثالث وتشاد أخيرة بنقطة يتيمة.

ويتأهل الى النهائيات أول وثاني كل مجموعة، ما عدا مجموعة البلد المنظم ليصبح العدد 24 منتخباً. والى اليوم ضمن 17 منتخباً تأهلها وهي: مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو (الثانية)، غانا والسودان (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، المغرب (الخامسة)، الكاميرون (السادسة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزيمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة)، ساحل العاج (الحادية عشرة).

وهذه المرة التاسعة التي يتأهل فيها السودان الى النهائيات، علماً أنها كانت البلد المضيف للنسخة الأولى عام 1957 وتوج بها “صقور الجديان” باللقب مرة واحدة عام 1970.

وقدم منتخب “صقور الجديان” أداء قوياً في الشوط الأول، إذ كان الأكثر فاعلية برغم الاستحواذ النسبي للضيوف على الكرة، واستغل السوادانيون أول فرصة ليفتتحوا التسجيل عندما لعب أطهر الطاهر الكرة من ركلة حرة إلى داخل المنطقة فتابعها سيف الدين بخيت برأسه في شباك الحارس رونوين وليامس (5).

وضاعف منتخب “بافانا بافانا” ضغطه وشكل خطورة كبيرة على المرمى السوداني لا سيما عبر مهاجم ماميلودي صنداونز ثيمبا زواني تابانغ موناري ولاعب برايتون الإنكليزي بيرسي تاو، إلا ان الحارس علي بوعشرين كان “سداً منيعاً”، مقابل اعتماد أصحاب الأرض على المرتدات السريعة عبر الثلاثي الطاهر وبخيت ومحمد عبد الرحمن الذي قام بمجهود فردي مميز اذ توغل وتخطى أمثر من مدافع جنوب أفريقي وسدد كرة صاروخية انفجرت في شباك وليامس (32).

ولم يتبدل سيناريو اللقاء في الشوط الثاني، إذ واصل الضيوف سيطرتهم مع اعتماد السوداني على المرتدات السريعة، وكاد عبد الرحمن أن يضيف الهدف الثالث إلا أن رأسيته انحرفت عن طريق المرمى (67)، وسدد اللاعب نفسه كرة قوية مرت جانب المرمى (69).

وحافظ بوعشرين على نظافة شباكه بإنقاذه تسديدة تولاني هلاتشوايو الخطرة (75)، وأهدر عبد الرحمن المنفرد الهدف الثالث مجدداً عندما تلقى تمريرة بخيت إذ سدد في الشباك لجانبية (83).

وباتت هذه المرة هي الأولى التي يتأهل فيها السودان إلى البطولة الأفريقية منذ عام 2012، حيث غاب عن المحفل الأفريقي في نسخ 2013 و2015 و2017 و2019.

وفي المجموعة عينها، عززت غانا صدارتها بفوزها على ساوتاومي 3-1 في كوماسي. سجل لمنتخب “النجوم السوداء” نيكولاس أوبوكو (12) وجوردان أيو (31 من ركلة جزاء) وبابا رحمان (66)، وللضيوف انييستا (82).

وتصدرت غانا الترتيب النهائي برصيد 13 نقطة أمام السودان 12 نقطة وجنوب أفريقيا ثالثة بعشر نقاط، وساوتاومي بلا رصيد بعد تلقيها 6 خسارات في ست مباريات.

وفي المجموعة العاشرة، أنهى المنتخب التونسي المتصدر التصفيات بانتصار خامس على حساب ضيفه ومرافقه الى النهائيات الغيني الاستوائي 2-1 على ملعب “حمادي العقربي” برادس.

ووضع سيف الدين الجزيري منتخب نسور قرطاج في المقدمة مستثمراً تمريرة متقنة من لاعب الزمالك المصري فرجاني ساسي (4)، وواصل المنتخب التونسي سيطرته إذ أهدر لاعبوه لا سيما عبر الجزيري ويوسف المساكني.

وبعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني عزز التوانسة تفوقهم عندما أرسل علي العابدي تمريرة عرضية حولها كارلوس أكابو مارتينيز بالخطأ في شباك فريقه (52). ورد البديل فراس شواط “الهدية” مسجلاً في شباك الحارس البديل معز حسن هدف تقليص الفارق عندما حاول تشتيت الكرة اثر ركلة حرة نفذها بابلو كومتري (88).

وحققت تنزانيا فوزا شرفيا على ضيفتها ليبيا 1-صفر في مباراة تحصيل حاصل في دار السلام. وسجل الهدف لاعب الوداد المغربي سيمون مسوفا (45+2).

وتتصدر تونس برصيد 16 نقطة أمام غينيا الاستوائية تسع نقاط، وتنزانيا ثالثة بسبع نقاط وليبيا رابعة بثلاث نقاط.

وتغلبت ناميبيا على ضيفتها غينيا 2-1 ضمن المجموعة الأولى. سجل للفائزة بيتر شالوليلي (45 و77)، وللخاسرة مامادو كاني (17).

وتتصدر مالي التي اعتبرت فائزة 3-صفر على تشاد المجمدة عضويتها، ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة أمام غينيا الثانية 11 نقطة، ورفعت ناميبيا رصيدها الى 9 نقاط في المركز الثالث وتشاد أخيرة بنقطة يتيمة.

ويتأهل الى النهائيات أول وثاني كل مجموعة، ما عدا مجموعة البلد المنظم ليصبح العدد 24 منتخباً. والى اليوم ضمن 17 منتخباً تأهلها وهي: مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو (الثانية)، غانا والسودان (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، المغرب (الخامسة)، الكاميرون (السادسة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزيمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة)، ساحل العاج (الحادية عشرة).