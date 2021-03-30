«الصحة»: 10 وفيات.. و 1271إصابة جديدة بـ «كورونا»

30 مارس 2021

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء تسجيل 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 230821 حالة فيما سجلت 10 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1308 حالات. وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية () أنه تم تسجيل 1308 حالات شفاء من الاصابة ب(كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 215250 حالة.وأوضح أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا الى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 2ر93 في المئة.وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 240 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14263 حالة.وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 9494 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2047293 فحصا مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4ر13 في المئة.وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.