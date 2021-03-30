العارضي يتقدم باستجواب إلى سمو رئيس الوزراء من محور واحد

30 مارس 2021 | | تقدم النائب مساعد العارضي باستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مكون من محور واحد، هو تعمد رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة التشريعية.

وأوضحت صحيفة الاستجواب أنه عملا بنص المادة (100) من ونص المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يرجى التفضل بتوجيه الاستجواب المرفق لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته مع التكرم باتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

ونص الاستجواب على ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

“إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا”. (72) سورة الأحزاب

“إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا”. (58) سورة النساء

عن تميم بن أوس الداري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الدين النصيحة ثلاثا )، قلنا لمن يا رسول الله ؟ ، قال : ( الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ). (رواه مسلم)

ولما كان التعاون بين السلطات التزاما سياسيا وواجبا دستوريا وأصلا من أصول إدارة الشؤون العامة فإن هذه المعطيات لم تكن تلقى اهتماما وحرصا من قبل سمو رئيس الوزراء.

وبالرغم من تعمد سمو رئيس مجلس الوزراء التعطيل لم يراع الرأي العام أو مواقف القوى والفعاليات السياسية في اختياراته أو في بياناته الرسمية ضاربا بعرض الحائط توجهات الرأي العام في الشارع الكويتي وما ينشأ عن ذلك من خلق أجواء للرفض والاعتراض مؤكدا نهجا غير مألوفا في الممارسة السياسية، وإن لم يعلن أو يصرح برغبة متجذرة لديه بأن الإرادة الشعبية ليس لها محل للتقدير او الاعتبار عنده وقد تعمد تعطيل للجلسات على النحو الذي يعلم الجميع مداه وأثره.

وبناء على نص المادة (100) من والتزاما بقسمنا الدستوري الذي حملنا المسؤولية السياسية في الرقابة والتشريع، نتقدم بالاستجواب التالي لسمو رئيس الوزراء بصفته، من المحور التالي:

“تعمد رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة التشريعية”.(إع)(أ.غ)