القطان : جلسة اليوم خير بداية لإقرار عدد من القوانين التي ينتظرها المواطن

30 مارس 2021 | | أكد النائب د. علي القطان أن جلسة اليوم كانت خير بداية لإقرار عدد من القوانين التي كان ينتظرها المواطن والشعب الكويتي، موضحاً أنه تم إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي.

وأضاف القطان في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم إن الكويت بلد الحريات، موكداً سعيه إلى المزيد من الحريات وفق الأطر القانونية.

وذكر أنه تم كذلك إقرار قانون تأجيل سداد أقساط القروض على المواطنين لمدة 6 أشهر، لمن يرغب، بهدف تخفيف الأعباء على المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحاصلة في العالم.

وقال إنه سيسعى في القادم من الأيام لإقرار قانون اسقاط القروض، لافتاً إلى أنه تم إقرار قانون الضمان المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبار أنها مورد مهم للبلد.

وأكد القطان أنه “كان من الواجب علينا اليوم أن نحضر الجلسة كمشرعين وممثلين للأمة لأنه علينا واجب تشريعي ورقابي وأخلاقي”، مبيناً أن المجلس مضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر لم يحرك المجلس ساكنا بسبب الخلافات والنزاعات، في حين أن المواطن يحتاج إلى تشريعات.