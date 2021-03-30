الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار الهجمات الحوثية على المدنيين والمناطق الحيوية في السعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي ‏على المدنيين والمناطق المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أن استمرار ‏هذه الهجمات الإرهابية وتصاعد وتيرتها ضد المدنيين والمناطق المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ‏بعد المبادرة التي أطلقتها المملكة الشقيقة لإنهاء الحرب في اليمن والتي حظيت بتأييد المجتمع الدولي يؤكد خطورة نهج ميليشيا الحوثي ورفضها للسلام بانتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتعريض أمن المملكة للخطر وتقويض استقرار المنطقة وتهديد إمدادات الطاقة العالمية وسلامة الملاحة الدولية الأمر الذي يتطلب وعلى الفور تحركا دوليا سريعا وحاسما لردع تلك الأعمال ‏ووضع حد لها.‏وشددت على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.