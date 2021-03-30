محليات

الكويت تعرب عن الأسف البالغ لحادث تصادم القطارين بسوهاج.. وتؤكد وقوفها الكامل مع الأشقاء في مصر

منذ 19 دقيقة
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أعربت وزارة الخارجية عن أسف الكويت البالغ لحادث التصادم المروع الذي وقع بين قطارين بمحافظة سوهاج في جمهورية مصر العربية الشقيقة راح ضحيته عشرات الأشخاص.وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة تعاطف دولة الكويت مع الأشقاء في مصر ووقوفها الكامل معهم في هذا الحادث المؤسف والأليم.كما أعربت الوزارة عن خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. 

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