الملا: التصويت على تأجيل استجوابات رئيس الوزراء باطل ولا أثر له

30 مارس 2021 | | اعتبر النائب د. بدر الملا أن ما حدث في جلسة اليوم “ممارسات غير دستورية وغير لائحية”، مضيفا أن “سمو رئيس مجلس الوزراء خلف تعهداته بعدم تأجيل الاستجوابات وعدم اللجوء إلى السرية والتشريعية.

وأكد الملا في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن هذا القرار باطل بطلانا مطلقا ولا قيمة له دستوريا ولا لائحيا بمخالفته عددا من النصوص القانونية.

وأوضح أن ” المادة 135 من اللائحة نصت على ألا يكون التأجيل لهذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة والذي يشكل 33 نائبا ، لذلك التصويت الأول الذي تم قبل أن ترفع الجلسة مؤقتاً كان 29 نائبا، وعندما أعيدت الجلسة مرة أخرى أصبح 33 من أصل 34 برفع اليد ، وبالتالي التصويت الأول مخالف والثاني مخالف كونه عاد إلى التصويت على الموضوع نفسه مرة أخرى “.

وزاد الملا إن ” المخالفة الجسيمة جدا تتمثل في أن المادة 110 من اللائحة نصت على أنه يجب أن يكون التصويت نداء بالاسم في الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، كما أن التأجيل لمدة طويلة يستلزم أغلبية خاصة وليست أغلبية عادية لذلك هذا التصويت باطل ولا قيمة له .

وأضاف “سبق أن قلت لسمو رئيس الوزراء أن يشاور من يفقه في القانون واللائحة”، معتبرا أن “من اقترح عليه التأجيل لهذه المدة أوقعه في مطبات دستورية لأن الاستجوابات قائمة بحقك وموجودة وستتساءل عنها”.(م.خ)(أ.غ)