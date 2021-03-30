بوصليب: طلب رئيس الوزراء تأجيل استجوابه وأد للديمقراطية

30 مارس 2021 | | أعرب النائب سعود بو صليب عن استيائه من طلب رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات الموجهة له إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني معتبرا أن ذلك هروب للأمام.

وقال بو صليب في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة “كان يفترض بسموه استعمال إحدى اللاءات الثلاث رأفة بالبلاد والعباد بدلا من الطلب الذي أقدم عليه والذي يعد وأدا للديمقراطية”.

وأضاف مخاطبا سمو رئيس مجلس الوزراء ” فكيت نفسك من الاستجوابات ولكن تركت صدور وزرائك عارية ولن نرحمهم بالقانون وسنأتي عليهم واحدا واحدا ومن هذا المنبر أعلنها فليتحمل مسؤولياته عن الفساد في وزارته”.

وأكد دعمه استجواب وزير الصحة المقدم من النائب أحمد مطيع بشأن كورونا والمعالجات الخاطئة التي طالت أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقرارات غير المدروسة في مسألة فرض الحظر.

من جهة أخرى اعتبر بوصليب أن ” تاريخ اليوم هو تاريخ مفصلي حيث تم إبطال عضوية صوت الحق الدكتور بدر الداهوم”.(أ.غ)