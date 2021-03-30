خليل الصالح: القوانين التي تم إقرارها اليوم تعد انجازا حقيقيا لأهل الكويت

30 مارس 2021 | | أكد النائب خليل الصالح أن القوانين التي تم إقرارها في جلسة اليوم تعد انجاز حقيقي لأهل الكويت، مشيرا إلى أن هذه القوانين تهم المواطن الكويتي الذي انتظر كثيرا من هذا المجلس ان يقدم له إنجازات ذات قيمة.

وقال الصالح في تصريح صحفي في المركز الاعلامي لمجلس الأمه إن من بين القوانين التي اقرت قانون عدم جواز الحبس الاحتياطي وأيضا توفير الضمان لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة ٥٠٠ مليون دينار مبينا انه طلب زيادة المبالغ وهناك موافقة من قبل الحكومة.

واضاف انه تم أيضا اقرار قانون لتأجيل اقساط القروض للمواطنين مع اعطاء الحرية لمن يريد التأجيل من عدمه مشيرا إلى أن النواب طلبوا تنفيذ القانون قبل شهر رمضان، بالاضافة الي إقرار قانون المرئي والمسموع.

وأوضح الصالح ان كل هذه انجازات يتمناها اهل الكويت معتبرا ان هذه القوانين هي انطلاقة لوتيرة العجلة التنموية وهي انجاز حقيقي لاهل الكويت.(إع)