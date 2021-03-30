ريبيكا ويلش.. أول امرأة تحكم مباراة بالدوري الإنجليزي

ستدخل ريبيكا ويلش التاريخ من أوسع أبوابه، كونها ستصبح أول امرأة تحكم مباراة في تاريخ دوريات إنجلترا للمحترفين، يوم الإثنين.

وستدير ويلش مباراة بالدجة الرابعة في الدوري الإنجليزي للمحترفين، والتي ستجمع بين فريقي هاروغيت وبورت فايل.

وقالت ويلش الثلاثاء: “في البداية لم أكن أعرف حقا باختياري كأول حكم امرأة. عندما أفكر في الأمر وأرى أنني أول امرأة تقوم بهذا على الإطلاق، أجد نفسي فخورة للغاية وعائلتي فخورة أيضا. “

وأضافت ويلش: “أنا متحمسة حقا. هذا ما كنت أعمل من أجله، ومنحي هذه الفرصة للعمل في الدوري الانجليزي أمر رائع بالنسبة لي”.

“أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تظهر النساء اللاتي يتربعن على القمة في فئتهن إمكانية الانتقال إلى المستوى الأعلى، وهو ما من شأنه أن يدفع الأخريات للتطلع ومعرفة أن بمقدورهم تحقيق الشيء ذاته”.

وستدير ويلش مباراة بالدجة الرابعة في الدوري الإنجليزي للمحترفين، والتي ستجمع بين فريقي هاروغيت وبورت فايل.

وقالت ويلش الثلاثاء: “في البداية لم أكن أعرف حقا باختياري كأول حكم امرأة. عندما أفكر في الأمر وأرى أنني أول امرأة تقوم بهذا على الإطلاق، أجد نفسي فخورة للغاية وعائلتي فخورة أيضا. “

وأضافت ويلش: “أنا متحمسة حقا. هذا ما كنت أعمل من أجله، ومنحي هذه الفرصة للعمل في الدوري الانجليزي أمر رائع بالنسبة لي”.

“أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تظهر النساء اللاتي يتربعن على القمة في فئتهن إمكانية الانتقال إلى المستوى الأعلى، وهو ما من شأنه أن يدفع الأخريات للتطلع ومعرفة أن بمقدورهم تحقيق الشيء ذاته”.